Flamengo bate o Bahia e vai pegar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil

Arrascaeta marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Bahia no Maracanã Crédito: Thiago Ribeiro/Agif

O Flamengo derrotou o Bahia, por 1 a 0, nesta quinta-feira (12), no Maracanã, e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil O time do técnico Tite repetiu o resultado do primeiro jogo disputado em Salvador. Na briga por um lugar na decisão do torneio nacional, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians, que passou nas quartas de final pelo Juventude.

O Jogo

Os times começaram a partida de forma ofensiva. O Bahia foi o primeiro a criar uma boa oportunidade. Aos quatro minutos, Everton Ribeiro lançou Everaldo, que tocou na saída de Matheus Cunha e errou o alvo por pouco.

A resposta do Flamengo foi imediata. Aos seis, Gerson acertou um belo chute, mas Marcos Felipe mostrou estar atento e espalmou a bola.

Na busca por mais espaço para criar jogadas, Everton Ribeiro se movimentou bastante e conseguiu armar mais uma chance. Aos 11, o meia descobriu Jean Lucas, que bateu por cima do travessão.

O Flamengo passou a pressionar a saída de bola do Bahia a partir dos 15 minutos. Em alguns momentos apenas o goleiro Matheus Cunha não estava no campo de ataque do time carioca.

Mas o meio de campo do Bahia, liderado por Everton Ribeiro, está muito bem posicionado e aos poucos retomou a posse de bola. O Flamengo passa a se posicionar para buscar os contra-ataques. Aos 30 minutos, Luiz Araújo escapou e conseguiu um escanteio para os cariocas.

Um dos melhores jogadores do Bahia na temporada, o goleiro Marcos Felipe aparece mais uma bem muito bem para evitar finalização de Bruno Henrique, aos 37 minutos.

O panorama não mudou para a etapa final. As equipes se revezaram no ataque e o talento individual do Flamengo fez a diferença. Em um contra-ataque, Bruno Henrique tocou para Arrascaeta, que abriu o placar, aos oito minutos.

Com a obrigação de marcar dois gols para levar a decisão para os pênaltis, o técnico Rogério Ceni colocou em campo Luciano Rodríguez e Ademir. O Bahia ficou mais com a bola, mas apresentou muita dificuldade para passar pelo bloqueio do Flamengo, que se posicionou para explorar os contra-ataques.