  • Botafogo e São Paulo: onde assistir o confronto pela Libertadores
Duelo brasileiro

Botafogo e São Paulo: onde assistir o confronto pela Libertadores

Jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília).
Caio Vasconcelos

18 set 2024 às 13:49

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 13:49

Botafogo e São Paulo medem forças pela Libertadores nesta quarta-feira (18) Crédito: Arte A Gazeta esportes
As quartas de finais da Libertadores já estão acontecendo e Botafogo e São Paulo iniciam nesta quarta-feira (18), às 21h:30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O glorioso, líder do campeonato brasileiro chega à atual fase após despachar o Palmeiras, um dos favoritos ao título, venceu no Rio de Janeiro e ficou no empate no Allianz Parque. Já o Tricolor passou pelo Nacional-URU, passaram pelo Nacional-URU após um empate em Montevidéu e uma vitória no Morumbis, partida que ficou marcada pelo  mal súbito do zagueiro Juan Izquierdo, que faleceria cinco dias depois.

Veja as prováveis escalações:

  • Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas, Almada e Savarino; Luiz Henrique e Igor Jesus. Treinador: Arthur Jorge


  • São Paulo: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleada, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo, Bobadilla (Marcos Antônio) e Lucas Moura; Luciano (William Gomes), Wellington Rato (Ferraresi [em caso de 3-5-2]) e Calleri. Treinador : Luis Zubeldia.

Transmissão:

  • Botafogo X São Paulo

  • Horário: 21h30
  • Local: Estádio Nilton Santos
  • Transmissão: Tv Gazeta (Globo) e Disney+

Veja Também

Fluminense e Atlético MG: onde assistir o confronto da Libertadores

Veja porcentagens de chances de título e risco de queda no Brasileirão

Conmebol terá gesto para denunciar racismo e jogos podem ser suspensos

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

