Botafogo e São Paulo: onde assistir o confronto pela Libertadores

As quartas de finais da Libertadores já estão acontecendo e Botafogo e São Paulo iniciam nesta quarta-feira (18), às 21h:30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O glorioso, líder do campeonato brasileiro chega à atual fase após despachar o Palmeiras, um dos favoritos ao título, venceu no Rio de Janeiro e ficou no empate no Allianz Parque. Já o Tricolor passou pelo Nacional-URU, passaram pelo Nacional-URU após um empate em Montevidéu e uma vitória no Morumbis, partida que ficou marcada pelo mal súbito do zagueiro Juan Izquierdo, que faleceria cinco dias depois.
Veja as prováveis escalações:
- Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas, Almada e Savarino; Luiz Henrique e Igor Jesus. Treinador: Arthur Jorge
- São Paulo: Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleada, Alan Franco e Wellington; Luiz Gustavo, Bobadilla (Marcos Antônio) e Lucas Moura; Luciano (William Gomes), Wellington Rato (Ferraresi [em caso de 3-5-2]) e Calleri. Treinador : Luis Zubeldia.
Transmissão:
- Horário: 21h30
- Local: Estádio Nilton Santos
- Transmissão: Tv Gazeta (Globo) e Disney+