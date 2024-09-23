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São Pedro é campeão mundial de Beach Soccer na Itália

Em partida emocionante, capixabas buscaram o empate no tempo normal, e nas penalidades brilhou a estrela da goleiras Lelê Lopes, que pegou três cobranças e garantiu a taça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2024 às 14:25

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 14:25

São Pedro vence nos pênaltis e conquista o título pela 1ª vez
São Pedro vence nos pênaltis e conquista o título pela 1ª vez Crédito: Juan Manuel Alvarez/BSWW
Depois do vice-campeonato no ano passado, em 2024 o Mundial de Clubes de beach soccer feminino tem donas brasileiras. As meninas do São Pedro derrotaram as espanholas do Higicontrol, por 3 a 2 nos pênaltis, após empate no tempo normal por 3 a 3, e conquistaram o título pela primeira vez, na praia de Alghero, em Sardenha, na Itália.
O jogo, que aconteceu na manhã deste domingo (22) foi emocionante do começo ao fim. A artilheira Sil abriu o placar para as capixabas, anotando o seu 10º gol na competição, já no 2º período de partida. Na sequência, Sara Tui empatou o jogo. No último período de partida, as espanholas abriram dois gols de vantagem, com Natália e novamente Sara Tui.
Mas nos três minutos finais, o São Pedro foi guerreiro e buscou o empate com gols de Jasna e Taii, levando a partida para a prorrogação. No tempo extra, o duelo seguiu empatado e com isso a decisão do título foi para a disputa de pênaltis. E aí foi a vez de brilhar a estrela da goleira Lelê Lopes.
Sara Tui fez 1 a 0 para o Higicontrol e Mayara empatou. Campoy bateu a segunda cobrança do time espanhol e parou na goleira Lelê Lopes, mas Tai também deve sua batida defendida pela goleira adversária. Lelê brilhou de novo ao defender a cobrança de Natalia e Cecília botou o São Pedro na frente. Santos fez o segundo gol do Higicontrol e Sil parou na goleira. Nas batidas finais, Lelê defendeu seu terceiro pênalti, agora batido por Wiard, e Adri fechou a conta em 3 a 2 para o São Pedro Beach Soccer.
Além do título, o São Pedro também teve duas conquistas individuais: a goleira Lelê Lopes foi considerada a "Luva de Ouro" - melhor goleira da competição. E a pivô Sil, com 10 gols, foi a artilheira do torneio. Este foi o primeiro título mundial do São Pedro beach soccer. Além da conquista em solo italiano, a equipe capixaba é 10 vezes campeã municipal de Vitória e já foi quatro vezes campeã metropolitana. Em 2024, a equipe também foi campeã da Supercopa do Brasil, em Brasília, competição que também aconteceu neste mês.
Confira o elenco do São Pedro
  • Goleiras: Lelê Lopes e Laine
  • Fixas: Cecília e Jasna
  • Alas: Tai, Déia, Flavinha, Adri e Mayara
  • Pivôs: Sil e Istéfani
  • Técnico: João Luiz Bernardes

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