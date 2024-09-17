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Ilhas Canárias

Bicampeã mundial de bodyboarding, Luna Hardman disputa etapa do Circuito Europeu

Capixaba treinou dez dias na França e agora entra no mar das Ilhas Canárias a partir desta quarta-feira (18) para o início da competição, que segue até este domingo (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2024 às 16:34

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 16:34

Luna, 18 anos, entra no mar na categoria Profissional.
Luna, 18 anos, entra no mar na categoria Profissional. Crédito: Acervo pessoal Luna Hardman
A capixaba Luna Hardman, bicampeã mundial Pro Junior, disputa a partir desta quarta-feira (18) a primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding, na Ilha Gran Canária, nas Ilhas Canárias. Destaque da nova geração, Luna, 18 anos, entra no mar na categoria Profissional. Ela chegou às Ilhas Canárias vinda da França, onde treinou durante dez dias com seu técnico, o francês Nico Padois, testando as novas pranchas que está utilizando, da BZ Pro Boards.
"Estou super animada. Expectativa muito alta depois desse treinamento. Conseguimos ajustar várias coisas. Estou pronta para dar o meu melhor", afirma Luna.
A primeira etapa do Circuito será realizada até este domingo (22). Depois, Luna segue nas Ilhas Canárias para a segunda etapa, entre os dias 26 e 29 deste mês, na Ilha de Tenerife. "Aí volto para a França, para mais um período de treinos, e sigo para a terceira etapa do Circuito Europeu, em Cascais, Portugal, de 11 a 13 de outubro", explica a capixaba.
"Bem feliz em disputar o Circuito Europeu, reencontrar alguns amigos do tour mundial e conhecer um lugar novo, que nunca tinha ido, as Ilhas Canárias. Sempre ouvi falar muito bem, que tem altas ondas, com um clima muito bom, pessoas muito legais", completa.
Antes dos treinos na França, Luna esteve na última etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding, em Sintra, Portugal, terminando a temporada 2024 em terceiro lugar no ranking mundial da IBC (International Bodyboarding Corporation) na categoria Profissional.

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