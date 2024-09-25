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Chance de Endrick brilhar

Mbappé sofre lesão e deve desfalcar Real Madrid em clássico

Mbappé sofre lesão na coxa, desfalca o Real Madrid em clássico, e pode abrir vaga para Endrick
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 set 2024 às 15:34

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 15:34

Real Madrid anunciou a lesão de Mbappe
Real Madrid anunciou a lesão de Mbappe Crédito: Instagram Real Madrid
Mbappé está fora do clássico com o Atlético de Madrid, marcado para este domingo, pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira que o jogador francês sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda na vitória do clube merengue sobre o Alavés por 3 a 0, em jogo realizado na terça. A ausência do astro francês pode aumentar as chances de Endrick ganhar uma vaga no ataque merengue.
O atacante revelado pelo Palmeiras esteve em campo e, no pouco tempo que teve para mostrar serviço, agradou Carlo Ancelotti. O camisa 16 acertou a trave do adversário em seu primeiro lance e deu bastante trabalho à defesa rival.
O Real Madrid informou a contusão do astro francês em comunicado no seu site oficial. "Após exames realizados nesta quarta em Kylian Mbappé foi diagnosticada uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Evolução pendente."
Embora o gigante espanhol não tenha estipulado um prazo para o retorno do atleta, o camisa 9 deve ficar fora de ação por três semanas. O jogador já iniciou o tratamento intensivo.
Autor de um dos gols na vitória de 3 a 2 sobre o Alavés, o astro francês sentiu a contusão nos minutos finais da partida. Ele deu lugar ao jovem atacante turco Güller. Na entrevista coletiva, Carlo Ancelotti justificou a alteração. "Ele estava um pouco cansado e pediu para ser substituído para evitar qualquer risco "
Além do clássico com o Atlético de Madrid, a lesão, considerada leve, deve tirar Mbappé também dos confrontos contra o Lille, pela Liga dos Campeões, e diante do Villarreal, no Campeonato Espanhol. A previsão é que ele retorne ao time no duelo diante do Celta, no dia 19 de outubro.

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