Atlético MG e Fluminense : onde assistir ao confronto da Libertadores

As quartas de finais da Conmebol Libertadores seguem a todo vapor, nesta quarta-feira (25), Atlético e Fluminense decidem a vaga para semifinal após o Tricolor Carioca ter vencido por 1 a 0 no Maracanã. e joga pelo empate para avançar. O Atlético precisa de uma vitória por mais de um gol de diferença para se classificar. Se o Galo vencer por apenas um gol de vantagem, a vaga vai ser definida nos pênaltis. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.
Veja as prováveis escalações:
- Atlético MG: Everson; Bruno Fuchs (Mariano), Battaglia, Alonso e Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Bernard (Rubens) e Scarpa; Paulinho e Hulk. Treinador: Gabriel Milito
- Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias.
Arbitragem
- Árbitro: Wilmar Roldan (Colômbia)
- Assistente: Jhon Leon (Colômbia)
- Assistente 2: Jhon Gallego (Colômbia)
- Var: Jhon Ortega (Colômbia)
Transmissão:
- Atlético MG x Fluminense
- Horário: 19h
- Local: Arena MRV
- Transmissão: Paramount+ (Streaming).