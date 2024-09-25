  • Atlético MG e Fluminense : onde assistir ao confronto da Libertadores
Atlético MG e Fluminense : onde assistir ao confronto da Libertadores

Jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores acontece nesta quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV em Belo Horizonte (MG).
Caio Vasconcelos

25 set 2024 às 11:14

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 11:14

Atlético e Fluminense decidem a vaga para semifinal da Libertadores nesta quarta-feira. Crédito: Atlético MG e Fluminense
As quartas de finais da Conmebol Libertadores seguem a todo vapor, nesta quarta-feira (25), Atlético e Fluminense decidem a vaga para semifinal após o Tricolor Carioca ter vencido por 1 a 0 no Maracanã. e joga pelo empate para avançar. O Atlético precisa de uma vitória por mais de um gol de diferença para se classificar. Se o Galo vencer por apenas um gol de vantagem, a vaga vai ser definida nos pênaltis. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. 

Veja as prováveis escalações:

  • Atlético MG: Everson; Bruno Fuchs (Mariano), Battaglia, Alonso e Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Bernard (Rubens) e Scarpa; Paulinho e Hulk. Treinador: Gabriel Milito

  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias.

Arbitragem

  • Árbitro: Wilmar Roldan (Colômbia)
  • Assistente: Jhon Leon (Colômbia) 
  • Assistente 2: Jhon Gallego (Colômbia)
  • Var: Jhon Ortega (Colômbia) 

Transmissão: 

  • Atlético MG x Fluminense 


  • Horário: 19h
  • Local: Arena MRV
  • Transmissão: Paramount+ (Streaming).

Veja Também

Jornal espanhol crava Vinícius Jr. como vencedor da Bola de Ouro

Cruzeiro acerta a contratação do técnico Fernando Diniz

Ronaldinho faz a festa dos capixabas em sua primeira vez no ES

