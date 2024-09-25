Duelo brasileiro

São Paulo e Botafogo : onde assistir ao confronto pela Libertadores

Jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores acontece nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília).

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 11:48

São Paulo decidem vaga para as semifinais nesta quarta-feira. Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC e Vitor Silva/BFR
São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores, no Morumbis. Depois de um 0 a 0 no jogo de ida, há uma semana, no Rio de Janeiro, quem vencer o duelo desta noite avança para as semifinais. Se o confronto terminar com novo empate, a definição será nos pênaltis. 

Veja as prováveis escalações:

  • São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes (Luciano); Calleri. Treinador: Luis Zubeldía. 


  • Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Treinador: Artur Jorge. 

Arbitragem: 

  • Árbitro: Dario Herrera (ARG)
  • Assistente 1: Ezequiel Brailosky (ARG)
  • Assistente 2: Cristian Navarro (ARG)
  • VAR: Mauro Vigliano (ARG).

Transmissão: 

  • São Paulo X Botafogo


  • Horário: 21:30
  • Local: Morumbis 
  • Tranmissão: Tv Gazeta(Globo), ESPN e Disney+ 

Veja Também

Atlético MG e Fluminense : onde assistir ao confronto da Libertadores

Jornal espanhol crava Vinícius Jr. como vencedor da Bola de Ouro

Ronaldinho faz a festa dos capixabas em sua primeira vez no ES

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

