São Paulo e Botafogo : onde assistir ao confronto pela Libertadores

São Paulo e Botafogo se enfrentam nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores, no Morumbis. Depois de um 0 a 0 no jogo de ida, há uma semana, no Rio de Janeiro, quem vencer o duelo desta noite avança para as semifinais. Se o confronto terminar com novo empate, a definição será nos pênaltis.
Veja as prováveis escalações:
- São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes (Luciano); Calleri. Treinador: Luis Zubeldía.
- Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus. Treinador: Artur Jorge.
Arbitragem:
- Árbitro: Dario Herrera (ARG)
- Assistente 1: Ezequiel Brailosky (ARG)
- Assistente 2: Cristian Navarro (ARG)
- VAR: Mauro Vigliano (ARG).
Transmissão:
- Tranmissão: Tv Gazeta(Globo), ESPN e Disney+