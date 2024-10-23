Rodrygo se lesiona e desfalca Real Madrid em clássico diante do Barcelona

O atacante Rodrygo está fora do clássico entre Real Madrid e Barcelona, neste sábado (26), no Santiago Bernabéu.

Rodrygo sentiu depois de um pique aos 37 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid havia virado o jogo para 3 a 2. Crédito: Instagram/Rodrygo Goes

O atacante deixou o jogo contra o Borussia Dortmund (Alemanha) sentindo uma lesão muscular na perna direita. Ele apareceu ainda em campo fazendo gelo na região da coxa.

O jogador passará por exames nesta quinta-feira (24) para entender a gravidade da lesão. Ele já está descartado para 'El Clássico'.

A próxima convocação da seleção brasileira deve ocorrer no dia 1º de novembro, enquanto os jogos estão marcados para os dias 14 e 19. Os exames vão determinar se Rodrygo terá condições de jogo para as partidas.

O Real Madrid não se pronunciou oficialmente sobre a lesão. Depois da partida, Carlo Ancelotti, treinador do clube espanhol, pronunciou-se sobre Rodrygo.