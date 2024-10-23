Rodrygo se lesiona e desfalca Real Madrid em clássico diante do Barcelona

O atacante Rodrygo está fora do clássico entre Real Madrid e Barcelona, neste sábado (26), no Santiago Bernabéu.
O atacante deixou o jogo contra o Borussia Dortmund (Alemanha) sentindo uma lesão muscular na perna direita. Ele apareceu ainda em campo fazendo gelo na região da coxa.
O jogador passará por exames nesta quinta-feira (24) para entender a gravidade da lesão. Ele já está descartado para 'El Clássico'.
A próxima convocação da seleção brasileira deve ocorrer no dia 1º de novembro, enquanto os jogos estão marcados para os dias 14 e 19. Os exames vão determinar se Rodrygo terá condições de jogo para as partidas.
- Lesão muscular. Ele fez uma corrida espetacular quando o terceiro gol foi marcado. É uma pena, mas é o que é - disse o treinador do Real Madrid na coletiva pós-jogo.