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El clássico

Rodrygo se lesiona e desfalca Real Madrid em clássico diante do Barcelona

De acordo com o The Athletic, o jogador brasileiro está fora do clássico por lesão muscular sofrida na vitória contra o Borussia Dortmund por 5 a 2 pela Champions League
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2024 às 11:29

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 11:29

O atacante Rodrygo está fora do clássico entre Real Madrid e Barcelona, neste sábado (26), no Santiago Bernabéu.
Rodrygo sentiu depois de um pique aos 37 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid havia virado o jogo para 3 a 2.
Rodrygo sentiu depois de um pique aos 37 minutos do segundo tempo, quando o Real Madrid havia virado o jogo para 3 a 2. Crédito: Instagram/Rodrygo Goes
O atacante deixou o jogo contra o Borussia Dortmund (Alemanha) sentindo uma lesão muscular na perna direita. Ele apareceu ainda em campo fazendo gelo na região da coxa.
O jogador passará por exames nesta quinta-feira (24) para entender a gravidade da lesão. Ele já está descartado para 'El Clássico'.
A próxima convocação da seleção brasileira deve ocorrer no dia 1º de novembro, enquanto os jogos estão marcados para os dias 14 e 19. Os exames vão determinar se Rodrygo terá condições de jogo para as partidas.
O Real Madrid não se pronunciou oficialmente sobre a lesão. Depois da partida, Carlo Ancelotti, treinador do clube espanhol, pronunciou-se sobre Rodrygo.
- Lesão muscular. Ele fez uma corrida espetacular quando o terceiro gol foi marcado. É uma pena, mas é o que é - disse o treinador do Real Madrid na coletiva pós-jogo.

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