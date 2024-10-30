Brasil supera a chuva e vence a Colômbia no segundo amistoso no Kleber Andrade

Brasil vence a Colômbia no segundo amistoso no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini

A Seleção Brasileira feminina bateu a Colômbia nesta terça-feira (29), no segundo amistoso disputado no Kleber Andrade por 3 a 1. Mesmo debaixo de muita chuva, a torcida capixaba compareceu e viu as medalhistas olímpicas vencerem e convencerem na despedida do Espírito Santo. Isa Haas, Gio Queiroz e Adriana balançaram as redes e fizeram a festa no Klebão, em Cariacica – no sábado, as equipes empataram em 1 a 1, no mesmo estádio

O Brasil fez um primeiro tempo de almanaque, pressionando desde o primeiro minuto. Aos 28 minutos, Isa Haas, na segunda partida com a camisa da seleção brasileira principal, abriu o placar de cabeça após bela cobrança de falta de Duda Sampaio. Nos acréscimos, Gio Queiroz disparou pela ponta esquerda e anotou um belíssimo gol ao tocar na saída da goleira colombiana.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, a Colômbia voltou mais agressiva e pressionou a seleção brasileira, que conseguiu retomar as rédeas da partida. Após alterações de Arthur Elias, Isa Haas saiu e o sistema defensivo caiu de rendimento, dando mais espaços para os contra-ataques colombianos, de onde saiu o gol de Linda Caicedo.

Linda caicedo anotou um belo gol para a Colômbia na derrota por 3 a 1 para o Brasil Crédito: Vitor Jubini

A atacante, de 19 anos, é uma das melhores jogadoras do futebol mundial e anotou uma pintura aos 24 minutos, depois de partir desde antes do meio-campo, limpar a marcação e chutar no ângulo da goleira Natascha.

Cinco minutos depois, a árbitra chilena assinalou pênalti para o Brasil, após jogada de Camilinha, que havia entrado no lugar de Gio Queiroz. No cruzamento para a área e a bola resvalou na mão de Arias. Adriana, camisa 9 e capitã do time, cobrou a penalidade no ângulo e sacramentou a vitória brasileira.

As imagens da vitória debaixo de muita chuva do Brasil sobre a Colômbia no Kleber Andrade

Nova escalação

Arthur Elias apostou em uma nova formação para a partida, com sete alterações no time titular. Natascha substituiu a consagrada goleira Lorena; Vitória Calhau reforçou na trinca de zaga; Adriana, Duda Sampaio, Laís Estavam e Bia Menezes fizerem um novo meio-campo; e Marília entrou no ataque. Apenas Isa Haas, Tarciane, Gio Queiroz e Kerolin foram titulares nas duas partidas.

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