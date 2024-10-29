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Nova chance

Após perder a Bola de Ouro, Vini Júnior pode ganhar o Fifa Awards?

Brasileiro acabou na segunda colocação – atrás do espanhol Rodri. Ele, entretanto, ainda pode chegar ao lugar mais alto do pódio em premiação da Fifa; entenda a situação
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

29 out 2024 às 16:20

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 16:20

Futebol
Vinicius Junior ficou em segundo lugar na eleição da Bola de Ouro, da revista France Football Crédito: Reuters/Folhapress
A resposta para o título desta reportagem é sim. Segundo colocado na Bola de Ouro, entregue pela revista France Football ao espanhol Rodri nesta segunda-feira (28), o atacante brasileiro Vinicius Júnior ainda pode ser eleito o melhor do mundo neste ano. Dependerá, evidentemente, dele conquistar a edição do Fifa Awards, antes nomeado como The Best.
A entidade máxima do futebol ainda não definiu a data para a premiação, mas a última edição, relativa à temporada 2023, foi realizada em janeiro deste ano.
Diferentemente da Bola de Ouro, que só reúne votos de jornalistas de 100 países, a votação do Fifa Awards é realizada também por profissionais da imprensa esportiva, mas leva em consideração os votos dos capitães das seleções, pelos técnicos das equipes nacionais e também torcedores.
Cada grupo representa um peso de 25% na pontuação final dos jogadores. Os votantes elegem os três melhores, com 5 pontos para o melhor do mundo, 3 para o segundo melhor, e 1 para o terceiro no ranking. O atleta que somar mais pontos é eleito o melhor do mundo pela Fifa.
A Fifa ainda não divulgou os finalistas da edição 2024. Assim como o concorrente Rodri, Vini Júnior e outras estrelas do Real Madrid deverão estar entre os selecionados. O brasileiro foi campeão do Espanhol, venceu a Liga dos Campeões da Europa, sendo eleito o melhor jogador da competição, com direito a gol na decisão. 

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