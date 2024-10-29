Após perder a Bola de Ouro, Vini Júnior pode ganhar o Fifa Awards?

Vinicius Junior ficou em segundo lugar na eleição da Bola de Ouro, da revista France Football Crédito: Reuters/Folhapress

A resposta para o título desta reportagem é sim. Segundo colocado na Bola de Ouro, entregue pela revista France Football ao espanhol Rodri nesta segunda-feira (28) , o atacante brasileiro Vinicius Júnior ainda pode ser eleito o melhor do mundo neste ano. Dependerá, evidentemente, dele conquistar a edição do Fifa Awards, antes nomeado como The Best.

A entidade máxima do futebol ainda não definiu a data para a premiação, mas a última edição, relativa à temporada 2023, foi realizada em janeiro deste ano.

Diferentemente da Bola de Ouro, que só reúne votos de jornalistas de 100 países, a votação do Fifa Awards é realizada também por profissionais da imprensa esportiva, mas leva em consideração os votos dos capitães das seleções, pelos técnicos das equipes nacionais e também torcedores.

Cada grupo representa um peso de 25% na pontuação final dos jogadores. Os votantes elegem os três melhores, com 5 pontos para o melhor do mundo, 3 para o segundo melhor, e 1 para o terceiro no ranking. O atleta que somar mais pontos é eleito o melhor do mundo pela Fifa.