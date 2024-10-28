É um orgulho ficar à frente de Vinicius Junior e Bellingham, diz Rodri

Eleito o melhor jogador do mundo pela revista France Football nesta segunda-feira (28), o volante Rodri, do Manchester City, afirmou que se sente honrado por superar o brasileiro Vinicius Junior e o inglês Jude Bellingham, ambos do Real Madrid, que ficaram, respectivamente, na segunda e na terceira posição do prêmio Bola de Ouro de 2024.

Rodri foi escolhido o bola de ouro 2023/24 pela revista France Football Crédito: Reuters/Folhapress

"Eles têm todo o futuro nas mãos. É um orgulho ficar na frente desses caras", disse o espanhol.

O volante também afirmou que sua vitória representa um reconhecimento para os jogadores espanhóis que mereciam ter vencido esse prêmio, mas não tiveram a sorte, como Xavi, Iniesta e Casillas.

"É uma vitória não apenas minha, mas de todo o futebol espanhol", afirmou o vencedor da Bola de Ouro de 2024. "São tantos jogadores que não ganharam e mereceram, como Xavi, Iniesta, Iker [Casillas]. E tantos meio-campistas também. Nós temos um trabalho mais obscuro, mas hoje ele veio à luz", acrescentou.