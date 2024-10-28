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Bola de ouro

É um orgulho ficar à frente de Vinicius Junior e Bellingham, diz Rodri

"Eles têm todo o futuro nas mãos. É um orgulho ficar na frente desses caras", disse o espanhol na premiação realizada na França
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2024 às 20:06

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 20:06

Eleito o melhor jogador do mundo pela revista France Football nesta segunda-feira (28), o volante Rodri, do Manchester City, afirmou que se sente honrado por superar o brasileiro Vinicius Junior e o inglês Jude Bellingham, ambos do Real Madrid, que ficaram, respectivamente, na segunda e na terceira posição do prêmio Bola de Ouro de 2024.
Rodri foi escolhido o bola de ouro 2023/24 pela revista France Football
Rodri foi escolhido o bola de ouro 2023/24 pela revista France Football Crédito: Reuters/Folhapress
"Eles têm todo o futuro nas mãos. É um orgulho ficar na frente desses caras", disse o espanhol.
O volante também afirmou que sua vitória representa um reconhecimento para os jogadores espanhóis que mereciam ter vencido esse prêmio, mas não tiveram a sorte, como Xavi, Iniesta e Casillas.
"É uma vitória não apenas minha, mas de todo o futebol espanhol", afirmou o vencedor da Bola de Ouro de 2024. "São tantos jogadores que não ganharam e mereceram, como Xavi, Iniesta, Iker [Casillas]. E tantos meio-campistas também. Nós temos um trabalho mais obscuro, mas hoje ele veio à luz", acrescentou.
"Quero agradecer a todos que confiaram em mim. Hoje é um dia muito especial não só para mim, mas para minha família e meu país. Quero agradecer à minha namorada, Laura, a pessoa mais importante do mundo para mim. Eu não teria chegado lá sozinho. À minha família, por todos os valores que me deram. Me ajudaram a não me confundir e a seguir os passos corretos para ser o que sou, um homem que joga o futebol por amor", dedicou o ganhador.

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