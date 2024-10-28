Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Vini Júnior promete "10x mais" após ser preterido por Rodri na Bola de Ouro
Resposta rápida

Vini Júnior promete "10x mais" após ser preterido por Rodri na Bola de Ouro

Craque brasileiro usou as redes sociais e se manifestou instantes depois da escolha do espanhol na premiação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2024 às 20:18

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 20:18

Vinicius Júnior durante jogo do Real Madrid
Vinícius Júnior era o favorito à bola de ouro, mas acabou na segunda colocação Crédito: Instagram/Reprodução
O atacante Vinicius Junior se manifestou através das redes sociais instantes depois da entrega da Bola de Ouro 2024 para o espanhol Rodri. Segundo colocado premiação de melhor jogador do mundo, situação que chocou não apenas o mundo da bola, o craque brasileiro revelado pelo Flamengo e astro do Real Madrid. Pelo X, antigo Twitter, Vini postou: 
Após a confirmação por meio do vazamento de que o craque brasileiro não seria escolhido como bola de ouro, o Real Madrid optou por não enviar a delegação para a cerimônia em Paris como uma forma de protesto. O clube foi informado horas antes da premiação que o vencedor foi Rodri, do Manchester City. O clube espanhol enviaria uma comitiva que contaria com 50 pessoas, entre atletas, comissão técnica e dirigentes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Vinicius Junior
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel
Imagem de destaque
Saúde na maturidade: 5 hábitos que fazem diferença entre os 40 e 50 anos
Imagem de destaque
Creatina “a seco”: ingerir o suplemento em pó sem diluir pode colocar a saúde em risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados