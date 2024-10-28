Vini Júnior promete "10x mais" após ser preterido por Rodri na Bola de Ouro

O atacante Vinicius Junior se manifestou através das redes sociais instantes depois da entrega da Bola de Ouro 2024 para o espanhol Rodri. Segundo colocado premiação de melhor jogador do mundo, situação que chocou não apenas o mundo da bola, o craque brasileiro revelado pelo Flamengo e astro do Real Madrid. Pelo X, antigo Twitter, Vini postou:

Após a confirmação por meio do vazamento de que o craque brasileiro não seria escolhido como bola de ouro, o Real Madrid optou por não enviar a delegação para a cerimônia em Paris como uma forma de protesto. O clube foi informado horas antes da premiação que o vencedor foi Rodri, do Manchester City. O clube espanhol enviaria uma comitiva que contaria com 50 pessoas, entre atletas, comissão técnica e dirigentes.