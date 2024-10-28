'Que Bola de Ouro é essa?', diz Marta, revoltada após Vini Jr. perder premiação

A premiação Bola de Ouro, nesta segunda-feira (28), frustrou não apenas Vini Jr., que era um dos favoritos a ganhar o prêmio, mas também Marta.

"Esperei o ano inteiro para ver o Vini Jr. ser reconhecido como o melhor jogador da atualidade. Agora vem me dizer que não vão dar a Bola de Ouro para ele? Que Bola de Ouro é essa?", se revoltou a atleta.

Na categoria feminina, foi também uma espanhola a vencedora do dia. A jogadora Aitana Bonmatí, 26, ganhou o prêmio pela segunda vez.