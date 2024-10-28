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'Que Bola de Ouro é essa?', diz Marta, revoltada após Vini Jr. perder premiação

Melhor jogadora do mundo em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018, a craque brasileira postou assim que soube da escolha de Rodri no lugar do astro brasileiro; assista
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2024 às 20:34

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 20:34

A premiação Bola de Ouro, nesta segunda-feira (28), frustrou não apenas Vini Jr., que era um dos favoritos a ganhar o prêmio, mas também Marta.
Em suas redes sociais, a jogadora reclamou ao saber que o troféu não seria entregue ao brasileiro. O vencedor foi o espanhol Rodri. A cerimônia aconteceu nesta segunda, em Paris.
"Esperei o ano inteiro para ver o Vini Jr. ser reconhecido como o melhor jogador da atualidade. Agora vem me dizer que não vão dar a Bola de Ouro para ele? Que Bola de Ouro é essa?", se revoltou a atleta.
Na categoria feminina, foi também uma espanhola a vencedora do dia. A jogadora Aitana Bonmatí, 26, ganhou o prêmio pela segunda vez.
Marta foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo pela Fifa, mas também nunca ganhou uma Bola de Ouro. O prêmio da revista France Football é o mais tradicional do futebol mundial e acontece desde 1956. A categoria feminina existe desde 2018.

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