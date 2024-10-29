  Onde assistir aos jogos da Libertadores e Brasileirão neste meio de semana
Decisões

Onde assistir aos jogos da Libertadores e Brasileirão neste meio de semana

Semana reserva jogos decisivos da Libertadores para Atlético-MG e Botafogo, além de partida adiada do Brasileiro para o Flamengo
Caio Vasconcelos

29 out 2024 às 17:28

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 17:28

Igor Jesus deu números finais à goleada do Botafogo sobre o Peñarol Crédito: Vitor Silva/Botafogo
As principais competições do futebol brasileiro estão chegando a suas fases finais e nesta terça-feira (29) o Atlético Mineiro decide a vaga para final da Libertadores no Monumental de Núñez, contra o River Plate, às 21h30 (de Brasília), o clube mineiro venceu por 3 a 0 e pode perder por até 2 gols de diferença que avança para final. Já na quarta-feira (30), é a vez do Botafogo ir à Montevidéu, no Uruguai, contra o Peñarol após golear por 5 a 0 no Rio de Janeiro
O Flamengo joga contra o Internacional em jogo adiantado por conta da Final da Copa do Brasil, também na quarta-feira (30), no Beira Rio em Porto Alegre, às 19h (de Brasília), com elenco visando a final no domingo contra o Atlético Mineiro, o treinador Filipe Luís vai mandar um time alternativo.

Transmissão: 

  • River Plate x Atlético-MG
  • Onde assistir: Espn e Disney + (21h30) 

  • Peñarol x Botafogo 
  • Onde assistir: TV Globo e Paramount+ (21h30)

  • Internacional x Flamengo
  • Onde assistir: Premiere (19h)

