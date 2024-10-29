Onde assistir aos jogos da Libertadores e Brasileirão neste meio de semana

As principais competições do futebol brasileiro estão chegando a suas fases finais e nesta terça-feira (29) o Atlético Mineiro decide a vaga para final da Libertadores no Monumental de Núñez, contra o River Plate, às 21h30 (de Brasília), o clube mineiro venceu por 3 a 0 e pode perder por até 2 gols de diferença que avança para final. Já na quarta-feira (30), é a vez do Botafogo ir à Montevidéu, no Uruguai, contra o Peñarol após golear por 5 a 0 no Rio de Janeiro.
O Flamengo joga contra o Internacional em jogo adiantado por conta da Final da Copa do Brasil, também na quarta-feira (30), no Beira Rio em Porto Alegre, às 19h (de Brasília), com elenco visando a final no domingo contra o Atlético Mineiro, o treinador Filipe Luís vai mandar um time alternativo.
Transmissão:
- River Plate x Atlético-MG
- Onde assistir: Espn e Disney + (21h30)
- Peñarol x Botafogo
- Onde assistir: TV Globo e Paramount+ (21h30)
- Internacional x Flamengo
- Onde assistir: Premiere (19h)