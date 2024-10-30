Suspeitos de roubo por conflito familiar são presos em Muniz Freire

A Delegacia de Muniz Freire investiga o caso Crédito: Divulgação/PCES

Dois homens, de 32 e 60 anos, foram presos no Centro de Muniz Freire , na região do Caparaó, suspeitos de participarem de um roubo a um morador, de 48 anos. A vítima teve R$ 5 mil levados em um assalto no dia 12 de agosto. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, foi orquestrado após a vítima ter supostamente dito que o suspeito de 60 anos mantinha um relacionamento com a esposa do afilhado, de 32 anos.

Os suspeitos de 32 e 60 anos foram presos na terça-feira (29). O terceiro suspeito do roubo, um jovem de 22 anos, havia sido preso no dia 23 de outubro. Segundo o delegado de Muniz Freire, Hélio Flávio Martins, a ação foi planejada pelo suspeito de 60 anos, que pediu ao afilhado de 32 anos para cometer o assalto.

Durante o depoimento, o suspeito de 32 anos confessou ter agredido a vítima para roubar o dinheiro e relatou que contou com a ajuda do suspeito de 22 anos, que o transportou de moto até o local do crime. Segundo a polícia, embora o jovem negue envolvimento, a polícia apreendeu parte do dinheiro roubado na residência dele.