Homem rouba Transcol em terminal e dirige nas ruas de Vila Velha a 100 km/h

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (31), após roubar um ônibus do Transcol no Terminal de Vila Velha e dirigir pelas ruas da cidade, indo parar em Cariacica. Ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o suspeito, identificado como Cícero Machado Costa, contou que é ex-rodoviário e que havia passado a noite no local usando drogas. Ele disse que por volta das 5h resolveu pegar o veículo para "dar uma volta". No momento, não havia nenhum passageiro no coletivo.
O motorista do ônibus contou que estava se preparando para fazer a primeira viagem do dia, um pouco antes das 5h, quando foi surpreendido pelo ocorrido. "Eu fui ao banheiro, saí e fui conversar com uns colegas. Aí ouvimos uma gritaria, outro colega gritando: 'Para! Para! Para!'. Foi quando vi que o veículo já estava em movimento. Ainda tentei parar, mas ele já saiu em alta velocidade", relatou o rodoviário.
Vendo o coletivo deixar o terminal, sendo dirigido pelo suspeito, o motorista do Transcol acionou a Polícia Militar por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Os militares receberam informações sobre a localização do veículo, que é rastreado, e o abordaram na Avenida Bahia, já em Sotelândia, bairro de Cariacica.
Ao ser parado, o homem se entregou e disse aos policiais que já trabalhou no Sistema Transcol e que havia passado a noite usando drogas no Terminal de Vila Velha. O suspeito contou que pela manhã resolveu pegar o coletivo para, segundo ele, "dar uma volta". O homem contou que pretendia levar o veículo até a sede da Polícia Federal e que chegou a dirigir na velocidade de 100 km/h enquanto dirigia e que só não foi mais rápido devido ao sistema que limita a velocidade do coletivo.
Segundo informações da Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), o ônibus roubado fazia a linha 500 — que vai do Terminal de Vila Velha até o terminal de Itacibá, em Cariacica — carro 22289.
"O veículo foi recuperado Sotelândia, após passar por Cobilandia, Rio Marinho e Vila Isabel. Durante este percurso, a PM, junto com a operadora, rastreou o veículo, que foi abordado e o homem foi encaminhado para a delegacia", informou a companhia. O ônibus também foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.
A Polícia Civil informou que Cícero Machado Costa, de 45 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) foi procurado no início da manhã de quinta-feira para se pronunciar sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização deste texto.