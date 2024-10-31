Foi até Cariacica

Homem rouba Transcol em terminal e dirige nas ruas de Vila Velha a 100 km/h

Após ser detido, suspeito alegou ser ex-rodoviário e disse que, às 5h desta quinta-feira (31), resolveu 'dar uma volta' com o ônibus depois de passar noite no terminal usando drogas
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

31 out 2024 às 08:41

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 08:41

Após passar por vários bairros, suspeito foi detido pela polícia
Após passar por vários bairros, suspeito foi detido pela polícia Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (31), após roubar um ônibus do Transcol no Terminal de Vila Velha e dirigir pelas ruas da cidade, indo parar em Cariacica. Ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, o suspeito, identificado como Cícero Machado Costa, contou que é ex-rodoviário e que havia passado a noite no local usando drogas. Ele disse que por volta das 5h resolveu pegar o veículo para "dar uma volta". No momento, não havia nenhum passageiro no coletivo. 
O motorista do ônibus contou que estava se preparando para fazer a primeira viagem do dia, um pouco antes das 5h, quando foi surpreendido pelo ocorrido. "Eu fui ao banheiro, saí e fui conversar com uns colegas. Aí ouvimos uma gritaria, outro colega gritando: 'Para! Para! Para!'. Foi quando vi que o veículo já estava em movimento. Ainda tentei parar, mas ele já saiu em alta velocidade", relatou o rodoviário. 
Vendo o coletivo deixar o terminal, sendo dirigido pelo suspeito, o motorista do Transcol acionou a Polícia Militar por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). Os militares receberam informações sobre a localização do veículo, que é rastreado, e o abordaram na Avenida Bahia, já em Sotelândia, bairro de Cariacica.
Ao ser parado, o homem se entregou e disse aos policiais que já trabalhou no Sistema Transcol e que havia passado a noite usando drogas no Terminal de Vila Velha. O suspeito contou que pela manhã resolveu pegar o coletivo para, segundo ele, "dar uma volta". O homem contou que pretendia levar o veículo até a sede da Polícia Federal e que chegou a dirigir na velocidade de 100 km/h enquanto dirigia e que só não foi mais rápido devido ao sistema que limita a velocidade do coletivo. 
Segundo informações da Companhia de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), o ônibus roubado fazia a linha 500 — que vai do Terminal de Vila Velha até o terminal de Itacibá, em Cariacica — carro 22289. 
"O veículo foi recuperado Sotelândia, após passar por Cobilandia, Rio Marinho e Vila Isabel. Durante este percurso, a PM, junto com a operadora, rastreou o veículo, que foi abordado e o homem foi encaminhado para a delegacia", informou a companhia. O ônibus também foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.
Cícero Machado Costa, 45, preso por roubar ônibus
Cícero Machado Costa, 45, preso por roubar ônibus Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta
A Polícia Civil informou que Cícero Machado Costa, de 45 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) foi procurado no início da manhã de quinta-feira para se pronunciar sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização deste texto.

Veja Também

Com chuva, governo do ES já enxerga suspensão de alerta para falta de água

PM terá unidade estratégica em área onde facção criminosa atua no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sistema Transcol Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

