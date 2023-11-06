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Em Colatina

Homem é preso por policial de folga após roubar passageira no ES

O caso aconteceu em um ônibus cujo destino era o Estado do Rio de Janeiro. A prisão foi realizada por um policial que estava de folga
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

06 nov 2023 às 17:41

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 17:41

Um homem de 33 anos, suspeito de furtar os pertences de uma passageira em um ônibus interestadual, foi preso por um policial civil de Nova Venécia que estava de folga. A prisão aconteceu durante viagem para o Rio de Janeiro na noite da última quarta-feira (1).
O suspeito foi abordado e preso na Rodoviária de Colatina. Com ele, foram recuperados um aparelho celular, cartões bancários e dinheiro da vítima. O investigador estava no mesmo ônibus que a vítima e o suspeito. Em certo momento, ele percebeu que o homem estava agitado e decidiu verificar o que estava acontecendo.
À medida que o ônibus se aproximava da Rodoviária de Colatina, uma pessoa a bordo relatou que teria tido os pertences roubados. Diante disso, assim que o ônibus parou para o desembarque, o suspeito foi abordado. Nas buscas, o policial encontrou na bolsa dele, um aparelho celular, R$ 96 e dois cartões bancários, que pertenciam à vítima.
A mulher, de 32 anos, explicou que havia cochilado e ao acordar notou que sua bolsa estava aberta e os seus pertences haviam sido furtados. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, onde foi autuado em flagrante por receptação e encaminhado ao sistema prisional. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Colatina.

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