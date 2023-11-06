Homem é preso por policial de folga após roubar passageira no ES

Um homem de 33 anos, suspeito de furtar os pertences de uma passageira em um ônibus interestadual, foi preso por um policial civil de Nova Venécia que estava de folga. A prisão aconteceu durante viagem para o Rio de Janeiro na noite da última quarta-feira (1).

O suspeito foi abordado e preso na Rodoviária de Colatina. Com ele, foram recuperados um aparelho celular, cartões bancários e dinheiro da vítima. O investigador estava no mesmo ônibus que a vítima e o suspeito. Em certo momento, ele percebeu que o homem estava agitado e decidiu verificar o que estava acontecendo.

À medida que o ônibus se aproximava da Rodoviária de Colatina, uma pessoa a bordo relatou que teria tido os pertences roubados. Diante disso, assim que o ônibus parou para o desembarque, o suspeito foi abordado. Nas buscas, o policial encontrou na bolsa dele, um aparelho celular, R$ 96 e dois cartões bancários, que pertenciam à vítima.