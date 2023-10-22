Agente da PRF de folga atira em pé de homem após briga em Vila Velha

TV Gazeta, apurou que o agente estava de folga, quando começou a discutir com a vítima por causa da uma dívida. O PRF carregava uma arma particular. Um policial rodoviário federal (PRF) atirou no pé de um homem neste domingo (22), na avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vila Velha . O repórter Caíque Verli, daapurou que o agente estava de folga, quando começou a discutir com a vítima por causa da uma dívida. O PRF carregava uma arma particular.

Segundo a reportagem, a briga começou por volta de 13h e envolveu inicialmente as companheiras dos homens. Os dois entraram na discussão pra defender as mulheres e também acabaram se desentendendo. Durante uma conversa com a Polícia Militar, o agente alegou que deu o tiro para se defender, já que a vítima teria avançado com um capacete para cima dele.

O homem baleado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital. Após ter alta, ele prestou depoimento na Polícia Civil. O policial rodoviário também foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi ouvido pelo delegado de plantão.

Procurada novamente na manhã desta segunda-feira (23), a Polícia Civil informou que um homem suspeito de 23 anos, e uma mulher suspeita de 30 – que a corporação não detalhou quem seria – foram ouvidos e liberados. Segundo a corporação, a autoridade policial entendeu que não havia "elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante" naquele momento. O caso seguirá sob investigação.