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Vizinhas ajudaram

Mulher é agredida com socos e até vassoura pelo companheiro em Vitória

Ao menos outros 11 casos de violência contra a mulher foram registrados na delegacia, entre a madrugada de sábado (21) e deste domingo (22)

Publicado em 22 de Outubro de 2023 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2023 às 15:39
Polícia / sirene
Casal voltava de um churrasco no bairro Consolação, quando as agressões começaram Crédito: Pexels
Uma mulher de 47 anos — que não será identificada — foi agredida com golpes de cabo de vassoura e socos durante uma discussão com o companheiro, na noite de sábado (21), no bairro Consolação, em Vitória. Conforme apurado pelo repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o casal voltava de um churrasco por volta das 20h, quando tudo aconteceu.
Consta no boletim de ocorrência que eles começaram a discutir e, em certo momento, o suspeito deu um soco que derrubou a vítima no chão. Na tentativa de se defender, ela deu uma mordida no peito nele. Após uma sequência de agressões, o homem chegou a pegar uma faca para intimidá-la, segundo contou a vítima. 
"Chegou em casa, nós já estávamos discutindo e ele voou em cima de mim. Só me defendi, mordendo, brigando com ele. Ele me jogou na rua, veio com um cabo de vassoura para cima de mim e tirei da mão dele. Reagi, bati também. Ele pegou a faca e começou a amolar. Disse que ia me matar e também matar as vizinhas que denunciaram", relembrou.
A confusão chamou a atenção das vizinhas, que acionaram a polícia. "Foi horrível. Liguei [para a polícia] porque ia haver morte entre os dois. Ele ameaçou a gente também, dizendo que ia enfiar a faca em todo mundo. Estava completamente descontrolado", ressaltou uma delas, que conversou com a TV Gazeta sem se identificar.
De acordo com a vítima, o casal estava junto há mais de dez anos e nunca tinha tido uma briga tão violenta. Assustada, a mulher disse que não quer reatar o relacionamento com o agressor.
Polícia Civil informou que o suspeito, de 41 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Números impressionam

E o caso de Consolação não foi o único neste final de semana: entre a madrugada do sábado e o domingo (22), ao menos outros 11 casos de violência contra a mulher foram registrados na Delegacia de Plantão Especial da Mulher, em Ilha de Santa Maria, também na Capital capixaba. 

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