Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Mundo

Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

O Estreito de Ormuz foi "declarado completamente aberto" pelo "período restante do cessar-fogo", afirmou nesta sexta-feira (17/4) o Ministro das Relações Exteriores do Irã.

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 10:33

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

17 abr 2026 às 10:33
Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
O Estreito de Ormuz foi "declarado completamente aberto" pelo "período restante do cessar-fogo", afirmou nesta sexta-feira (17/4) o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi.
"Em consonância com o cessar-fogo no Líbano, a passagem de todas as embarcações comerciais pelo Estreito de Ormuz está declarada completamente aberta pelo período restante do cessar-fogo, na rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Assuntos Marítimos da República Islâmica do Irã", disse Araghchi em um comunicado divulgado pela rede social X (antigo Twitter).
Os EUA anunciaram que iniciariam um bloqueio naval ao Estreito de Ormuz no início desta semana, depois que o Irã fechou efetivamente o canal de transporte de petróleo mais movimentado do mundo por semanas, em resposta ao ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã em fevereiro.
O cessar-fogo de duas semanas entre Irã e EUA deve expirar em 22 de abril.
Essa reportagem está em atualização, e pode receber novas informações

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 07/04/2017 - Notas de Dinheiro - Real - Governo propõe salário mínimo de R$ 979 em 2018 - Salário: reajuste será igual ao índice da inflação - Editoria: Economia - Foto: ARQUIVO - GZ
Reformas não bastam para o desenvolvimento
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos
Mercedes-Benz C 180 CGI Coupé 2012 que está sendo oferecido no leilão com valor inicial de R$ 18.355,00
Os itens curiosos do megaleilão de quase 800 veículos do Detran-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados