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Outro fugiu

Assaltantes rendem mulheres e um é detido por PM de folga em Cachoeiro

Dupla estava em uma moto e um dos criminosos foi baleado, mas conseguiu fugir correndo pela rua na manhã desta segunda-feira (9), no bairro Jardim América; outro suspeito foi contido
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 set 2023 às 12:08

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 12:08

Um assalto a duas mulheres em um ponto de ônibus terminou com um criminoso detido por um policial militar que estava de folga e passava pelo local no momento do roubo na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma dupla que estava em uma moto cometeu o crime, e o outro indivíduo chegou a ser baleado pelo PM, mas conseguiu fugir correndo pela rua.
Imagens registradas por populares mostram um dos suspeitos deitado na calçada sob a escolta do militar, que passava de carro pela via conhecida como Linha Vermelha e viu o crime.
Segundo apuração do repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta, uma das mulheres que estava no ponto de ônibus contou que a dupla chegou de moto, anunciando o assalto. O policial, que estava de folga e preferiu não gravar entrevista, contou que passava pelo trecho e presenciou o assalto, momento em que parou o carro e foi na direção dos bandidos.
Durante a interferência do PM na tentativa de evitar o assalto, um dos suspeitos acabou baleado e conseguiu fugir, segundo apuração no local. Imagens de uma câmera de segurança mostram o suspeito correndo pela rua, com um capacete na mão. Segundo informações da Polícia Militar, mesmo ferido, o indivíduo invadiu uma casa e conseguiu trocar de roupa. As buscam por ele continuam, disse a corporação.
Já o outro suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A PM informou que a moto usada no crime é roubada, mas não deu detalhes sobre a circunstâncias e local onde o veículo foi roubado.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas informou que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante.

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