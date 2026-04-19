Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Uma oficial de Justiça teve um prejuízo após o apartamento dela ser arrombado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no final da tarde do último sábado (18). Segundo a Polícia Militar, os criminosos levaram R$ 45 mil em dinheiro e aproximadamente R$ 120 mil em joias.
Conforme apuração da TV Gazeta, os suspeitos conseguiram entrar no condomínio se passando por trabalhadores de uma obra que acontece no prédio. Imagens de câmera de segurança (veja acima) mostram a dupla saindo com uma mochila, onde teriam levado os objetos furtados. Os rostos deles foram borrados pois não há confirmação de que os dois são maiores de idade.
A Polícia Militar foi até o local e depois acompanhou a vítima até a Delegacia Regional de Vila Velha, onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso.