Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Duas pessoas foram baleadas após uma confusão em um bar no Centro de Dores do Rio Preto, no Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (18). Segundo a Polícia Militar (PM), a briga começou porque cadeiras do estabelecimento estavam ocupando uma vaga de estacionamento na rua. Ao tentar parar o carro no local, o suspeito se irritou com a situação, houve discussão com clientes e a confusão terminou em disparos de arma de fogo.
O homem de 31 anos e a mulher de 27, baleados durante a briga, foram socorridos e encaminhados ao pronto atendimento do município. O estado de saúde deles não foi divulgado. Após o crime, o suspeito fugiu.
Durante buscas, a PM localizou e abordou o veículo utilizado na fuga. A condutora do carro, de 37 anos, companheira do suspeito, foi detida e encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. De acordo com a Polícia Civil (PC), ela foi ouvida e liberada, já que não foram identificados elementos suficientes para a prisão em flagrante. O automóvel foi apreendido e removido para um pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES).
Segundo a PM, as buscas pelo suspeito continuaram, inclusive em áreas rurais, mas ele não havia sido localizado até a última atualização desta matéria. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Dores do Rio Preto.