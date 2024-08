Policial militar de folga prende suspeito de roubar bicicleta na Serra

Conforme explicado pela Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ), que monitora entradas e saídas do sistema prisional, Weverton é considerado foragido desde o dia 16 de fevereiro de 2023, ou seja, há quase um ano e meio. Ele não se apresentou à Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) ao final do expediente de trabalho externo, quando passou a ser considerado evadido do sistema prisional. Weverton havia sido preso em outubro de 2021 por roubo.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta na manhã desta sexta-feira (9), a Polícia Militar informou que uma equipe estava patrulhando no bairro Bonfim quando se deparou com dois homens. Um deles era Weverton Gabriel. Ao receberem ordem para parar, os dois tentaram fugir, entrando pelo portão de uma residência, segundo a polícia. Eles foram acompanhados pelos agentes, que alcançaram a dupla já no interior da casa.