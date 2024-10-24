Ex-PM morto em Vitória já foi preso por comandar roubos a caixas eletrônicos

Na ocasião, a investigação da Polícia Civil apontou que Kleber participou diretamente do arrombamento a uma máquina em Guarapari, além de ordenar outros crimes. No dia da prisão, em 2009, foram apreendidos com ele R$ 3 mil em espécie. Na época ele era soldado da PM, mas estava de licença médica da corporação e já havia sido afastado outras vezes por suspeita de envolvimento com jogo do bicho.