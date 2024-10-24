Ex-PM morto em Vitória já foi preso por comandar roubos a caixas eletrônicos

O ex-policial militar Kleber Gonçalves, de 47 anos, que morreu na quarta-feira (23) após ser baleado dentro de uma hamburgueria na Grande São Pedro, em Vitória, já havia sido preso em 2009 por chefiar uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos no Espírito Santo. Veja no vídeo acima imagens feitas pela TV Gazeta na época da prisão.
Na ocasião, a investigação da Polícia Civil apontou que Kleber participou diretamente do arrombamento a uma máquina em Guarapari, além de ordenar outros crimes. No dia da prisão, em 2009, foram apreendidos com ele R$ 3 mil em espécie. Na época ele era soldado da PM, mas estava de licença médica da corporação e já havia sido afastado outras vezes por suspeita de envolvimento com jogo do bicho.
A reportagem apurou, por meio do Portal de Transparência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, que a vítima atuou na corporação entre 1999 e 2009, e foi desligado. A PM disse que a exclusão do ex-policial se deu por decisão judicial.
Entenda o caso
O ex-policial militar Kleber Gonçalves, de 47 anos, morreu na quarta-feira (23) depois de ter sido baleado enquanto estava em uma hamburgueria, na Rodovia Serafim Derenzi, na Grande São Pedro, em Vitória, na noite do dia anterior. Ele já tinha sofrido um outro atentado, em maio deste ano, quando estava em um posto de gasolina na mesma região, próximo ao local. A Polícia Civil investiga se os crimes tem ligação.