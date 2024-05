Homem é baleado após troca de tiros em posto de combustível em Vitória

Um homem de 47 anos, estava em um posto de combustível quando um motociclista chegou e, depois de alguns minutos, passou a atirar contra a vítima

Um homem de 47 anos foi baleado em um posto de combustível, no final da manhã desta quinta-feira (30), no bairro São Pedro, em Vitória .

Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o homem já tinha o hábito de frequentar o estabelecimento e foi ao local com sua caminhonete nesta manhã. Minutos depois da sua chegada, um motociclista estacionou no posto e conversou com frentistas por um tempo.