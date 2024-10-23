Morre ex-PM baleado dentro de hamburgueria em Vitória

ex-policial militar Kleber Gonçalves, de 47 anos Crédito: Reprodução

Morreu nesta quarta-feira (23) o ex-policial militar baleado durante um ataque em uma hamburgueria , na Rodovia Serafim Derenzi, na Grande São Pedro, em Vitória . O ataque aconteceu na noite de terça-feira (22) e Kleber Gonçalves, de 47 anos, estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. A informação foi confirmada pela Polícia Científica.

A Polícia Militar disse que a vítima foi levada para o Pronto Atendimento de São Pedro. Os agentes foram ao local e constataram que o ex-PM deu entrada na unidade com cinco perfurações: axila , tórax, abdômen, quadril, glúteo e braço. A corporação disse que o homem foi transferido, estabilizado, para o HEUE. No entanto, a Polícia Científica informou que ele não resistiu aos ferimentos e morreu após uma parada cardiorrespiratória. O corpo dele foi removido e levado para o Instituto Médico Legal, em Vitória.

A reportagem apurou, por meio do Portal de Transparência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, que a vítima atuou na corporação entre 1999 e 2009, e foi desligado. A PM também foi questionada sobre os motivos do desligamento e disse que a exclusão do ex-policial se deu em 17/12/2009, por decisão judicial.