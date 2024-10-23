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Grande São Pedro

Ex-PM é baleado em ataque a tiros dentro de hamburgueria em Vitória

Homem de 47 anos também foi vítima de outro ataque, em maio, em um posto de gasolina próximo ao local do ataque desta terça (22)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

23 out 2024 às 11:34

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 11:34

ex-policial militar Kleber Gonçalves, de 47 anos
ex-policial militar Kleber Gonçalves, de 47 anos Crédito: Reprodução

Atualização

23/10/2024 - 12:38
Após a publicação da reportagem, a Polícia Científica (PCIES) informou que o homem baleado acabou morrendo no hospital. O texto foi atualizado.
Um ex-policial militar de 47 anos foi baleado durante um ataque em uma hamburgueria, na Rodovia Serafim Derenzi, na Grande São Pedro, em Vitória, na noite de terça-feira (22). O mesmo homem também teria sido baleado em maio deste ano, quando estava em um posto de gasolina na mesma região, próximo ao local
A Polícia Militar disse que a vítima foi levada para o Pronto Atendimento de São Pedro. Os agentes foram ao local e constataram que o ex-PM deu entrada na unidade com cinco perfurações: axila , tórax, abdômen, quadril, glúteo e braço. A corporação disse que o homem foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. Mas no final da manhã desta quarta-feira (23), a Polícia Civil informou que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu após uma parada cardiorrespiratória.
A reportagem apurou, por meio do Portal de Transparência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, que a vítima atuou na corporação entre 1999 e 2009, e foi desligado. A PM disse que a exclusão do ex-policial se deu por decisão judicial.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). "Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", enfatiza a corporação.   

Outro ataque no mesmo ano

O mesmo homem foi vítima de outro atentado neste ano, em maio. Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, na época, o homem já tinha o hábito de frequentar um posto de gasolina que fica próximo à lanchonete onde foi baleado nesta quarta-feira.
Na ocasião, um motociclista estacionou no posto, minutos depois da chegada da vítima, e conversou com frentistas por um tempo. Quando o homem de 47 anos desceu do veículo em que estava, uma caminhonete, o motociclista começou a atirar. Ele revidou os tiros e o suspeito fugiu. Na ocasião, ele também foi baleado e levado para uma unidade hospitalar.
Fachada do local onde homem foi baleado
Fachada do local onde homem foi baleado nesta quarta (23) Crédito: Alice Sousa

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