Ex-PM é baleado em ataque a tiros dentro de hamburgueria em Vitória

ex-policial militar Kleber Gonçalves, de 47 anos Crédito: Reprodução

Atualização Após a publicação da reportagem, a Polícia Científica (PCIES) informou que o homem baleado acabou morrendo no hospital. O texto foi atualizado.

A Polícia Militar disse que a vítima foi levada para o Pronto Atendimento de São Pedro. Os agentes foram ao local e constataram que o ex-PM deu entrada na unidade com cinco perfurações: axila , tórax, abdômen, quadril, glúteo e braço. A corporação disse que o homem foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. Mas no final da manhã desta quarta-feira (23), a Polícia Civil informou que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu após uma parada cardiorrespiratória.

A reportagem apurou, por meio do Portal de Transparência dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo, que a vítima atuou na corporação entre 1999 e 2009, e foi desligado. A PM disse que a exclusão do ex-policial se deu por decisão judicial.

Outro ataque no mesmo ano

TV Gazeta, na época, o homem já tinha o hábito de frequentar um posto de gasolina que fica próximo à lanchonete onde foi baleado nesta quarta-feira. O mesmo homem foi vítima de outro atentado neste ano, em maio . Segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da, na época, o homem já tinha o hábito de frequentar um posto de gasolina que fica próximo à lanchonete onde foi baleado nesta quarta-feira.

Na ocasião, um motociclista estacionou no posto, minutos depois da chegada da vítima, e conversou com frentistas por um tempo. Quando o homem de 47 anos desceu do veículo em que estava, uma caminhonete, o motociclista começou a atirar. Ele revidou os tiros e o suspeito fugiu. Na ocasião, ele também foi baleado e levado para uma unidade hospitalar.