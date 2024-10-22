Suspeito de matar homem encontrado em rio de Cachoeiro é preso

Corpo da vítima foi encontrado embaixo da ponte em Cachoeiro de Itapemirim em junho Crédito: Divulgação | Guarda Municipal Cachoeiro de Itapemirim

No momento da prisão nesta terça-feira (22), a polícia apreendeu uma espada japonesa, conhecida como "katana", pertencente ao suspeito. A corporação informou que a arma não foi utilizada no crime, e esclareceu que a espada foi apreedida pois o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei 3.688/1941), estabelece que "portar arma branca fora de casa é classificado como contravenção penal".

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma espada japonesa conhecida como "katana" Crédito: Polícia Civil

A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, e pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul. O suspeito foi localizado no mesmo bairro onde ocorreu o crime.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi resultado de "diligências investigativas". Havia dois mandados de prisão contra o suspeito: um por tráfico de drogas e outro por homicídio qualificado, ocorrido em junho. Marcos Cícero Ferreira de Melo foi encontrado boiando às margens do Rio Itapemirim, com cortes pelo corpo.

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