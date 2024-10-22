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4 meses após o crime

Suspeito de matar homem encontrado em rio de Cachoeiro é preso

O corpo de Marcos Cícero Ferreira, 53, foi encontrado em 15 de junho com marcas de arma branca; suspeito, de 30 anos, foi detido nesta terça (22) por homicídio qualificado
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

22 out 2024 às 18:41

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 18:41

Corpo foi encontrado embaixo da ponte em Cachoeiro de Itapemirim
Corpo da vítima foi encontrado embaixo da ponte em Cachoeiro de Itapemirim em junho Crédito: Divulgação | Guarda Municipal Cachoeiro de Itapemirim
Foi preso nesta terça-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, um homem de 30 anos, apontado pela Polícia Civil como o autor do homicídio de Marcos Cícero Ferreira de Melo, de 53 anos. O corpo da vítima foi encontrado no dia 15 de junho, boiando às margens do Rio Itapemirim, sob a ponte Guadalajara, no bairro Ilha da Luz. No cadáver havia marcas de golpes de arma branca. O nome do suspeito não foi divulgado.
No momento da prisão nesta terça-feira (22), a polícia apreendeu uma espada japonesa, conhecida como "katana", pertencente ao suspeito. A corporação informou que a arma não foi utilizada no crime, e esclareceu que a espada foi apreedida pois o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei 3.688/1941), estabelece que "portar arma branca fora de casa é classificado como contravenção penal".
Polícia diz ter encontrado arma japonesa com suspeito de homicídio
Com o suspeito, a polícia apreendeu uma espada japonesa conhecida como "katana" Crédito: Polícia Civil
A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, e pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul. O suspeito foi localizado no mesmo bairro onde ocorreu o crime.
Segundo a Polícia Civil, a prisão foi resultado de "diligências investigativas". Havia dois mandados de prisão contra o suspeito: um por tráfico de drogas e outro por homicídio qualificado, ocorrido em junho. Marcos Cícero Ferreira de Melo foi encontrado boiando às margens do Rio Itapemirim, com cortes pelo corpo.
Suspeito de matar homem encontrado em rio de Cachoeiro é preso
O detido foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e, posteriormente, ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade.

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