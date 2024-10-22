Foi preso nesta terça-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, um homem de 30 anos, apontado pela Polícia Civil como o autor do homicídio de Marcos Cícero Ferreira de Melo, de 53 anos. O corpo da vítima foi encontrado no dia 15 de junho, boiando às margens do Rio Itapemirim, sob a ponte Guadalajara, no bairro Ilha da Luz. No cadáver havia marcas de golpes de arma branca. O nome do suspeito não foi divulgado.
No momento da prisão nesta terça-feira (22), a polícia apreendeu uma espada japonesa, conhecida como "katana", pertencente ao suspeito. A corporação informou que a arma não foi utilizada no crime, e esclareceu que a espada foi apreedida pois o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto Lei 3.688/1941), estabelece que "portar arma branca fora de casa é classificado como contravenção penal".
A operação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, e pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul. O suspeito foi localizado no mesmo bairro onde ocorreu o crime.
Segundo a Polícia Civil, a prisão foi resultado de "diligências investigativas". Havia dois mandados de prisão contra o suspeito: um por tráfico de drogas e outro por homicídio qualificado, ocorrido em junho. Marcos Cícero Ferreira de Melo foi encontrado boiando às margens do Rio Itapemirim, com cortes pelo corpo.
Suspeito de matar homem encontrado em rio de Cachoeiro é preso
O detido foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e, posteriormente, ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade.