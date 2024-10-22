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Crime

Mulher é assassinada a tiros dentro de casa em Linhares

Marido disse à PM que estava dormindo e acordou com o barulho dos disparos; policiais encontraram sinais de arrombamento na porta da cozinha da residência
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

22 out 2024 às 13:14

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 13:14

Suspeito arrombou a porta, segundo a PM
Suspeito arrombou a porta, segundo a PM Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher de 34 anos foi assassinada a tiros dentro de casa no distrito de Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (22). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Karina Ferreira foi encontrada nua caída no chão da sala, com um cobertor sobre o corpo, e o marido dela estava em casa, dormindo no quarto quando o crime ocorreu.
O crime aconteceu na Avenida José Tobias de Andrade. A PM foi acionada por meio de uma denúncia anônima, após o marido de Karina pedir socorro aos vizinhos, em via pública.
Quando chegou ao local, a corporação encontrou a vítima e logo em seguida ela foi socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada para o Hospital Rio Doce, no mesmo município, em estado gravíssimo, mas não resistiu. Foi informado à PM que Karina foi atingida por quatro disparos: na cabeça, no tórax, no abdômen e na perna.
O marido de Karina disse para a PM que estava dormindo e acordou com o barulho dos disparos. A Polícia Militar informou que na casa havia sinais de arrombamento na porta da cozinha, e a vítima teria sido atingida quando estava no banheiro. O companheiro da mulher afirmou que não viu quem foi o autor dos disparos e não sabe qual pode ter sido a motivação do assassinato. Foi encontrado no interior da casa quatro cápsulas de calibre .9mm e uma cápsula de calibre .380. As paredes também tinham marcas de perfurações.
Mulher é assassinada a tiros dentro de casa em Linhares
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares. Segundo a Polícia Militar, o marido foi convidado para acompanhar os policiais até a Delegacia de Linhares, onde foi apresentado para prestar mais esclarecimentos.
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, finalizou.

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