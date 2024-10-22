Casal é assassinado a tiros na cama ao dormir em São Domingos do Norte

A PM foi acionada pelo irmão de Adelício, que disse aos militares ter ficado sabendo do ocorrido por moradores da região. Quando ele chegou na residência, viu o casal deitado no quarto com ferimentos causados por disparos e já sem vida. Ele relatou ainda que os dois não tinham problemas na localidade que moravam e também não tinham envolvimento com drogas. Ninguém soube informar sobre a autoria do crime.