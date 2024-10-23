Prefeito de Afonso Cláudio sofre atentado a tiros e polícia investiga caso

O prefeito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta, foi reeleito no último dia 6 Crédito: Reprodução | Instagram

O prefeito reeleito de Afonso Cláudio , Luciano Pimenta (PP), teve o carro atingido por tiros na noite da última terça-feira (22). De acordo com a Polícia Militar , o caso é tratado como tentativa de homicídio por arma de fogo. A vítima contou aos militares que estava a caminho de casa, passando por uma estrada de terra na localidade de Vargem Grande, zona rural do município, quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto. A dupla atirou no Fiat Uno que ele dirigia, e o político revidou, disparando contra os criminosos.

Conforme apuração da TV Gazeta, o atentado aconteceu próximo à residência do sogro do prefeito. O carro que Luciano Pimenta dirigia foi atingido por cinco tiros, como mostram fotos feitas após o atentado. De acordo com a Polícia Científica (PCIES), o veículo apresenta três perfurações de arma de fogo no para-brisa dianteiro e duas no vidro traseiro.

Carro do prefeito Luciano Pimenta foi alvo de tiros na noite de terça-feira (22) Crédito: Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até a residência do prefeito, onde ele relatou como tudo aconteceu. A vítima disse que, para se defender, atirou contra os suspeitos com uma pistola 9 mm e seguiu para casa, enquanto os indivíduos fugiram. Nenhum suspeito foi localizado, segundo a Polícia Militar.

A Polícia Científica (PCI) informou que equipes realizaram a perícia no veículo da vítima e que demais perícias complementares estão em andamento em caráter de urgência pela instituição.

A Polícia Civil informou que as diligências e investigações relacionadas à tentativa de homicídio estão em andamento para identificar e responsabilizar os autores do crime. A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população nas investigações, incentivando o uso do Disque-Denúncia 181, que garante anonimato.

Casagrande garante investigação; políticos lamentam atentado

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, usou as redes sociais para lamentar o atendado e divulgou, na manhã desta quarta-feira (23), que as polícias Civil e Científica iniciaram as investigações.

Lamento muito o atentado sofrido pelo prefeito reeleito Luciano Pimenta, de Afonso Cláudio. As Polícias Civil e científica, com o acompanhamento da Secretaria de Segurança Pública, iniciaram imediatamente as investigações dos fatos para que os responsáveis sejam identificados e… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) October 23, 2024

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, também lamentou o ocorrido: "Lamentamos e repudiamos o atentado sofrido pelo prefeito reeleito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta. Violência não pode ser tolerada! Que tudo seja apurado e os responsáveis punidos sob o rigor da lei. Graças a Deus, o prefeito e sua família estão a salvo", escreveu.

O deputado federal Da Vitória, presidente estadual do PP, também comentou sobre o caso, ressaltando a importância de identificar os autores do crime e agradecendo ao governo do Estado pelo "pronto início" das investigações.

A Gazeta tenta contato com o prefeito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta (PP).