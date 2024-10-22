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Três suspeitos de furto de cargas na BR 101 são presos no ES e no RJ

Prisões ocorreram nas localidades de Rancho Alegre, no município de Mimoso do Sul, no Sul capixaba, e em Murundu e Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 out 2024 às 12:06

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 12:06

Suspeitos de furto de cargas são presos em Mimoso do Sul e Rio de Janeiro
Suspeitos de furto de cargas são presos em Mimoso do Sul e Rio de Janeiro Crédito: Divulgação Polícia Civil
Três homens suspeitos de integrarem uma organização criminosa de furto de cargas na BR 101, no Sul do Espírito Santo, foram presos durante uma operação policial na noite de segunda-feira (21). A ação que reculstou nas prisões ocorreu em Mimoso do Sul (ES) e em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
A operação, para cumprir mandados de prisão preventiva, foi deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). A primeira prisão foi realizada na localidade de Rancho Alegre, em Mimoso do Sul, no Sul capixaba, e as outras duas ocorreram em Murundu e no Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes (RJ).
Os alvos dos mandados são investigados por integrar uma organização criminosa que tinha como vítimas motoristas de caminhão que transitavam pelo trecho sul da BR 101. “A prisão dos três certamente impactará na diminuição desse tipo de crime na região. A Polícia Civil segue investigando o envolvimento dos detidos em outros furtos de carga, bem como a participação de outras pessoas nesses crimes”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul, delegado Daniel Correia.
Após procedimentos de praxe, o conduzido de 27 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, enquanto os outros dois, de 41 e 18 anos, foram levados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Campos dos Goytacazes, onde permanecem à disposição da Justiça. Os nomes dos três não foram divulgados.

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