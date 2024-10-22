Três suspeitos de furto de cargas na BR 101 são presos no ES e no RJ

Suspeitos de furto de cargas são presos em Mimoso do Sul e Rio de Janeiro Crédito: Divulgação Polícia Civil

Três homens suspeitos de integrarem uma organização criminosa de furto de cargas na BR 101, no Sul do Espírito Santo, foram presos durante uma operação policial na noite de segunda-feira (21). A ação que reculstou nas prisões ocorreu em Mimoso do Sul (ES) e em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro

A operação, para cumprir mandados de prisão preventiva, foi deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul, em ação conjunta com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). A primeira prisão foi realizada na localidade de Rancho Alegre, em Mimoso do Sul, no Sul capixaba, e as outras duas ocorreram em Murundu e no Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes (RJ).

Os alvos dos mandados são investigados por integrar uma organização criminosa que tinha como vítimas motoristas de caminhão que transitavam pelo trecho sul da BR 101. “A prisão dos três certamente impactará na diminuição desse tipo de crime na região. A Polícia Civil segue investigando o envolvimento dos detidos em outros furtos de carga, bem como a participação de outras pessoas nesses crimes”, afirmou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Mimoso do Sul, delegado Daniel Correia.