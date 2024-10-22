Idosa é agredida com socos pelo irmão em briga por herança em Cariacica

Uma idosa de 68 anos foi agredida pelo irmão, de 70, durante briga devido a uma disputa por herança, na tarde de segunda-feira (21), em Cariacica Sede. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a cunhada da vítima dela interviu para cessar o ataque, que, segundo a vítima, não teria sido o primeiro. O idoso foi preso.
A PM descreveu que, aos militares, o idoso argumentou que sempre que tentava conversar com a irmã sobre a divisão dos bens de herança a idosa não lhe dava ouvidos, por isso ele a teria agredido. A vítima disse que levou socos no rosto e tórax, e relatou que o irmão parou apenas quando a cunhada dela impediu. Todas as partes foram levadas para a Delegacia Regional de Cariacica. Consta no boletim de ocorrência que a idosa apresentava um inchaço na testa.
A Polícia Civil informou que o suspeito de 70 anos foi autuado em flagrante por Lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome dele não está sendo divulgado para que a vítima não seja exposta, considerando parentesco entre eles.
Em Linhares, briga por herança quase terminou em morte
Disputa por herança também teria sido motivação para outro caso em Regência, Linhares, no Norte do Espírito Santo, no sábado (19). Um homem disse ter sido agredido pelos quatro irmãos durante uma briga por bens deixados como herança. Segundo a vítima, ele foi atacado com pauladas, socos e pontapés, e os suspeitos ainda tentaram enforcá-lo com uma corda.
O homem conseguiu escapar com a ajuda de pessoas que estavam próximas e acionou a Polícia Militar, sendo encontrado com lesões no corpo, mas recusou atendimento médico. A Polícia Civil está investigando o caso como uma tentativa de homicídio, por meio Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.