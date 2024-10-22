Idosa é agredida com socos pelo irmão em briga por herança em Cariacica

Uma idosa de 68 anos foi agredida pelo irmão, de 70, durante briga devido a uma disputa por herança , na tarde de segunda-feira (21), em Cariacica Sede. Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar , a cunhada da vítima dela interviu para cessar o ataque, que, segundo a vítima, não teria sido o primeiro. O idoso foi preso.

A PM descreveu que, aos militares, o idoso argumentou que sempre que tentava conversar com a irmã sobre a divisão dos bens de herança a idosa não lhe dava ouvidos, por isso ele a teria agredido. A vítima disse que levou socos no rosto e tórax, e relatou que o irmão parou apenas quando a cunhada dela impediu. Todas as partes foram levadas para a Delegacia Regional de Cariacica. Consta no boletim de ocorrência que a idosa apresentava um inchaço na testa.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 70 anos foi autuado em flagrante por Lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome dele não está sendo divulgado para que a vítima não seja exposta, considerando parentesco entre eles.

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