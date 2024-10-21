Briga entre irmãos por herança quase termina em morte em Linhares

A PM foi até o local onde o caso aconteceu, mas quando os policiais chegaram à fazenda, nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

A corporação destacou que "informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”.