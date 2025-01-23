Suspeito de assassinar namorada em Marechal Floriano é indiciado por feminicídio

Leandro Kuster e Damiana Aparecida dos Santos, suspeito e vítima de feminicídio em Marechal Floriano Crédito: Acervo pessoal

A Polícia Civil indiciou nesta quinta-feira (23) Leandro Kuster, de 42 anos, pelo crime de feminicídio, apontando-o como responsável pelo assassinato da namorada, a servidora pública Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos.

Para A Gazeta, o delegado Luciano Carlos Paulino, titular da Delegacia de Marechal Floriano, detalhou que a perícia da Polícia Científica concluiu que Leandro utilizou um martelo para atacar a vítima, além de ter desferido chutes, socos e praticado estrangulamento. A sequência de agressões resultou em lesões graves, inclusive na coluna cervical, que resultaram na morte de Damiana.

"O laudo cadavérico apontou diversas lesões graves no rosto, coluna cervical, pescoço e cabeça, chutes, socos, estrangulamento, e golpes fortes desferidos com um objeto contundente. No local, foi encontrado um martelo com vestígios de sangue. O autor foi indiciado pelo crime de feminicídio, com qualificadoras de crueldade e recurso que impossibilitou a defesa da vítima" Luciano Carlos Paulino - Delegado de Marechal Floriano

O boletim de ocorrência da Polícia Militar indicou que no corpo da vítima havia sinais de "conjunção carnal". Questionado sobre a possibilidade de crime de estupro, o delegado Luciano Carlos Paulino explicou que "não foi confirmado nem estupro e nem conjunção carnal".

Próximos passos

Agora, o inquérito é enviado ao Ministério Público (MPES), através da promotoria de Justiça de Marechal Floriano, que decide se denuncia ou não o suspeito. Caso a Justiça acolher a denúncia do MPES, Leandro Kuster, de 42 anos, vira réu pelo assassinato de Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos.

Cronologia dos fatos

A servidora pública da Prefeitura de Marechal Floriano, Damiana Aparecida dos Santos, de 50 anos, foi encontrada morta com sinais de espancamento na manhã de domingo, 19 de janeiro de 2025, em uma casa localizada no sítio do namorado, na região de Soído de Baixo, zona rural de Marechal Floriano. Segundo a Polícia Civil, Damiana foi morta na noite de sábado (18);





De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada por um advogado contatado pelo suspeito, que teria ligado para ele, confessando o crime e "pedindo orientações".



Damiana Aparecida deixou um filho de apenas 9 anos de idade.





Um dia após crime, a Justiça atendeu um pedido da Polícia Civil e mandou prender preventivamente (por tempo indeterminado), Leandro Kuster, o apontando com principal suspeito do assassinato.



Por volta das 16h do dia 20 de janeiro, Leandro Kuster foi até a delegacia da cidade e, acompanhado de um advogado, se entregou à polícia. Na sequência, o mandado de prisão em desfavor dele foi cumprido e ele acabou preso.





Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito não foi encontrado no local do crime. Damiana Aparecida dos Santos teve a morte confirmada no local, sem possibilidade de socorro. A vítima, segundo o registro, estava com "múltiplas lesões" em decorrência do espancamento e "possíveis golpes de martelo", além de "sinais de conjunção canal".





Damiana era servidora da Prefeitura de Marechal Floriano. A vítima ocupava o cargo de assessora administrativa na Secretaria Municipal de Esportes. Em uma rede social, a administração municipal manifestou pesar pela morte de Damiana, escrevendo na postagem: "Nossos sentimentos aos familiares e amigos".

