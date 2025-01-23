Casal fica ferido em acidente entre moto e carro de Aracruz

A PM informou que o casal estava trafegando na rua Epifânio Pontin, sentido a um restaurante, quando foi atingido na lateral por um automóvel não identificado, que teria avançado um cruzamento com a rua Ângelo Moro, e fugiu em seguida. As vítimas foram primeiramente atendidas pela equipe de saúde da Prefeitura de Aracruz e depois pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que fez o encaminhamento até a unidade médica.