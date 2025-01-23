'Evoluindo bem', diz ex-secretário de Saúde do ES internado na UTI

O ex-secretário de Saúde do Espírito Santo Nésio Fernandes segue internado na UTI de um hospital em Brasília (DF). Em conversa com a reportagem de A Gazeta, na manhã desta quinta-feira (23), o médico sanitarista disse que está evoluindo bem ao tratamento.
"Acredito que devo ter alta em breve. Graças a Deus, tudo dando certo. Os exames mostraram melhora e o estado de geral melhorou também. Tolerei bem o alimento mais pastoso, hoje já começo mais forte".
Nésio foi diagnosticado com pancreatite aguda e tromboembolismo pulmonar no último domingo (19). Os médicos ainda investigam o que provocou as doenças.