ES vai receber quase 270 mil testes rápidos para detectar dengue

Espírito Santo vai receber 268.425 testes rápidos para diagnóstico de dengue na próxima semana. Ao todo, o Ministério da Saúde vai distribuir 6,5 milhões de testes rápidos em todo o país, com investimento de R$ 17,3 milhões. É a primeira vez que o Estado recebe esse tipo de exame.

O Espírito Santo está entre os seis estados com risco de aumento na incidência de casos de dengue em 2025, conforme apontam modelagens feitas pelo InfoDengue. O principal fator que justifica o aumento previsto é a continuidade do fenômeno El Niño, que pode intensificar condições climáticas favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Do total, serão distribuídos 4,5 milhões de testes nesta primeira remessa. Os dois milhões restantes serão utilizados como estoque estratégico para atender as localidades que possam apresentar acréscimo no número de casos e que necessitem de uma resposta rápida no diagnóstico. O processo de aquisição dos testes rápidos foi iniciado em 2024.

O teste rápido é uma terceira opção para o diagnóstico de dengue no Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo da medida é ampliar a identificação precoce dos casos, especialmente em municípios distantes e com acesso limitado a serviços laboratoriais.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para saber quando começam a distribuição dos kits para os municípios capixabas e quanto cada cidade vai receber. A pasta informou que aguarda publicação de Nota Técnica do Ministério da Saúde estabelecendo os critérios de uso e distribuição dos testes.

De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, os testes rápidos serão complementares às estratégias já existentes para controle do vetor. Esse teste detecta a presença do vírus da dengue, mas sem identificar o sorotipo.

O SUS já conta com os exames de biologia molecular e o teste sorológico, ambos disponíveis nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen). “Não podemos esquecer a importância da manutenção da coleta das amostras para a vigilância epidemiológica, uma vez que o teste rápido não diferencia os sorotipos da dengue e nem outras arboviroses, como zika e chikungunya”, acrescenta.

Ethel reforça que o uso dos testes rápidos será complementar às estratégias já existentes para controle do vetor, além da vacinação, e destaca a necessidade de os municípios seguirem os protocolos de coleta e envio de amostras para análise laboratorial, fundamental para saber onde há maior circulação de cada sorotipo do vírus.

Casos de dengue no Espírito Santo em 2025

Dados do último boletim epidemiológico de dengue, divulgado nesta quinta-feira (23) pela Sesa, mostram que foram notificados 11.558 casos prováveis (casos confirmados e em investigação) de dengue no Espírito Santo, sendo 2.191 casos confirmados, com incidência de 301,48 casos por 100 mil habitantes.

Na última semana epidemiológica, do dia 12 a 18 de janeiro, foram registrados 3.815 casos prováveis de dengue e 648 casos confirmados.