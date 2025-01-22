Bloco Surpresa 2024, na Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Prefeitura de Vila Velha divulgou as regras para o carnaval de rua da cidade em 2025. Ficou estabelecido que cada bloco pode ter cinco horas de duração e deve encerrar as atividades até as 18h, uma hora a mais que no ano passado, quando a folia terminava às 17h . Os desfiles podem ocorrer a partir das 8h da manhã.

A portaria que regulamenta a folia no município, publicada terça-feira (21), compreende o período de pré-carnaval entre o dia 15 a 28 de fevereiro, e o carnaval oficial entre 1º a 4 de março. Cada bloco pode se apresentar apenas uma vez no pré-carnaval e até duas vezes durante o carnaval oficial.

Confira as regras:

Organizadores dos blocos são obrigados a contratar segurança privada

Trajetos dos blocos no período do carnaval oficial precisam de aprovação prévia da Guarda Municipal

Cada região só pode receber dois blocos por dia

Cada bloco pode ter até cinco horas de duração máxima

Blocos precisam encerrar a folia até as 18h

Organizadores são responsáveis por dispersar o público e desligar a sonorização

Shows pirotécnicos estão proibidos

Uso de trio elétricos depende de inspeção e documentação regularizada

Organizadores devem firmar um termo de compromisso com a prefeitura, assegurando o respeito às normas estabelecidas

De acordo com a portaria, os organizadores que pedirem autorização para desfilar no período de pré-carnaval não poderão circular com os blocos livremente pelas ruas da cidade e devem ficar restringidos a áreas limitadas.

Your browser does not support the audio element. Carnaval em Vila Velha terá blocos de rua até 18h; veja datas e regras

A fiscalização do cumprimento das regras será realizada por agentes das secretarias municipais envolvidas, com apoio da Guarda Municipal e outros órgãos de segurança.

“Com as medidas, a Prefeitura de Vila Velha busca assegurar uma festa organizada e segura, promovendo a convivência harmoniosa entre foliões e moradores durante o período carnavalesco”, afirma o secretário municipal de Cultura, Roberto Patrício Junior.

Como solicitar autorização para desfilar