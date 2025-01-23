Euclério Sampaio volta a ser internado após transplante de rim

Em nota, o Hospital Meridional informou que Euclério precisou voltar ao hospital para tratar uma infecção urinária. Os médicos afirmam que ele está bem e sendo monitorado.

O prefeito ficou 10 dias internado e havia tido alta na segunda-feira (20), conforme informado pelo Hospital Meridional, onde o político passou pela operação de transplante. O doador foi o próprio irmão do político. Em conversa com A Gazeta após a alta, Euclério havia informado que decidiria nesta quinta se iria ou não prorrogar por mais 15 dias a licença médica.