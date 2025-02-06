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Após quase 20 anos

Foragido por sequestro e morte de casal de empresários de Conceição da Barra é preso

Venilson Ribeiro dos Santos, o Nilson, estava foragido por extorsão mediante sequestro no assassinato do casal Carmem e Carlos Comério, no ano de 2006

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 17:24

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

06 fev 2025 às 17:24
Venilson Ribeiro dos Santos, conhecido como Nilson, aparece de costas com investigadores após ser detido; no destaque as vítimas
Venilson Ribeiro dos Santos, conhecido como Nilson, aparece de costas com investigadores após ser detido; no destaque as vítimas Crédito: Montagem A Gazeta
Foi preso na última quarta-feira (5), Venilson Ribeiro dos Santos, conhecido como Nilson, de 69 anos. Ele estava foragido pelos crimes de extorsão mediante sequestro no caso do assassinato do casal Carmem Maria Comério, de 39 anos, e Carlos Antônio Comério, de 41 anos, ocorrido em abril de 2006, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.
Em março de 2023, o ex-policial militar Rômulo Augusto Calegari, condenado pela morte do empresário e pelo sequestro da mulher, também foi preso
Segundo a Polícia Civil, após a prisão do ex-policial militar Rômulo Augusto Calegari, em março de 2023, Venilson fugiu para o interior da Bahia para evitar ser capturado. Posteriormente, ele foi localizado na comunidade de Cantagalo, em Conceição da Barra.
"Os policiais cercaram a residência onde ele vivia com a esposa, impedindo qualquer tentativa de fuga. Sem resistência, ele se entregou e foi levado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus para os procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus", informou a Polícia Civil.
Foragido por sequestro e morte de casal de empresários de Conceição da Barra é preso

Relembre o caso

Em abril de 2006, Carmem Maria Comério, de 39 anos, esposa do empresário, Carlos Antônio Comério, 41 anos, estava saindo de um salão de beleza, em Conceição da Barra, quando foi sequestrada dentro de seu veículo.
Carlos Antônio Comerio foi assassinado a tiros após pagar o resgate da esposa, Maria Carmem Nieto Comerio, que havia sido sequestrada. A mulher nunca foi encontrada
Carlos Antônio Comerio foi assassinado a tiros após pagar o resgate da esposa, Maria Carmem Nieto Comerio, que havia sido sequestrada. A mulher nunca foi encontrada Crédito: Acervo pessoal
Três dias após o sequestro, o empresário saiu para pagar pelo resgate da mulher, quando foi morto dentro do carro que dirigia com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A esposa foi dada como morta no processo, mas nunca teve o corpo encontrado.

O outro lado

A reportagem tenta localizar a defesa dos citados, e o espaço segue aberto para posicionamentos. 

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