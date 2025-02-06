Presidente da OAB-ES diz que nova sede é "sonho" e avalia limitar reeleição

Sede da Ordem dos Advogados do Brasil - seccional Espírito Santo Crédito: A Gazeta

Mudar o endereço da sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), de acordo com a nova presidente da entidade, Erica Neves, seria "um sonho", considerando que a atual instalação, no tradicional Edifício Ricamar, Centro de Vitória, é "a pior do Brasil". Viabilizar uma nova sede, entretanto, não está entre as prioridades.

"Teríamos que buscar recursos do conselho federal (da OAB), é um projeto, mas não o 01. Está no radar, se a gente puder, vamos fazer uma sede melhor", afirmou Erica Neves, em entrevista coletiva nesta quinta-feira (6).

"O (projeto) 01 é resgatar a OAB, o respeito da OAB, o sentimento de pertencimento da advocacia (...), fazer a OAB defender a advocacia primeiro, antes de qualquer interesse externo", completou Erica.

"Fazer uma sede melhor" poderia ser construir, alugar ... mas a presidente disse que ainda não há uma definição sobre isso.

Construir uma nova sede foi uma das principais bandeiras do antecessor de Erica Neves, José Carlos Rizk Filho. A ideia era tirar a Ordem do Centro de Vitória. Mas ele desistiu da empreitada ainda em 2023

A OAB-ES funciona no 3º e no 4º andares do Ricamar desde 2002.

Na entrevista desta quinta, a presidente da entidade foi questionada também a respeito da reeleição que, hoje, pode ocorrer indefinidamente na OAB-ES. Os advogados podem reconduzir o presidente, ou a presidente, quantas vezes quiserem, se este ou esta candidatar-se a mais um mandato.

Erica Neves não se comprometeu a não disputar mais um pleito e afirmou que ela e a atual diretoria ainda não conversaram sobre o assunto.

A presidente lembrou que em outros estados há o limite de uma reeleição e afirmou que "é uma possibilidade" que a medida seja inserida no regimento interno da seccional capixaba:

"O ad aeternum está démodé" Erica Neves - Presidente da OAB-ES

"É absurdo ainda ter uma instituição que fica eternamente podendo ter reeleição. Acho péssimo, a gente perde o ímpeto de as pessoas participarem, a gente perde o gás. Em trinta dias, a gente fez tanta coisa que se fosse um continuísmo com certeza não teria sido feito. E é natural, não é nem porque não queira, é porque você já está ali, sedimenta o seu fervor de entregar, de se dedicar, e é ruim para a instituição".

"Acredito que pode ser uma pauta para a gente discutir também no Espírito Santo e permitir apenas uma reeleição", completou.

Homero Mafra presidiu a OAB-ES por três mandatos. Erica integrou a gestão dele no terceiro. José Carlos Rizk Filho reelegeu-se uma vez e tentou ser reconduzido novamente, mas foi derrotado, justamente, por Erica.

"A OAB não tem partido" Erica Neves - Presidente da OAB-ES

Mal acabou uma eleição e outra está à vista. Em 2024, houve o pleito municipal, a eleição para o comando da OAB-ES, a da lista sêxtupla que selecionou candidatos a uma vaga de desembargador do TJES e em 2026 tem mais.

Trata-se da disputa pelo governo do Espírito Santo e por vagas na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e no Senado.

Em tese, a OAB-ES, uma entidade que representa advogados, não tem nada a ver com as eleições de 2026.

Mas em 2022, por exemplo, o então presidente da seccional capixaba, Rizk Filho, apoiou abertamente a reeleição do governador Renato Casagrande (PSB).

Erica Neves, por sua vez, afirmou, nesta quinta, que não pretende se posicionar politicamente.