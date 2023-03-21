Ex-PM condenado por sequestrar e matar casal de empresários no ES é preso

Carlos Antônio Comerio foi assassinado a tiros após pagar o resgate da esposa, Maria Carmem Nieto Comerio, que havia sido sequestrada. A mulher nunca foi encontrada Crédito: Acervo pessoal

O ex-policial militar Rômulo Augusto Calegari, condenado pela morte do empresário Carlos Antônio Comério e pelo sequestro de Carmem Maria Comério, crimes ocorridos em abril de 2006, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, foi preso no balneário de Guriri, em São Mateus, nesta segunda-feira (20), após o cumprimento de um mandado de prisão. Ele era procurado pela Justiça após o processo do caso do sequestro ser concluído, resultando em uma pena de 14 anos de prisão, não cabendo mais recurso.

Segundo a Polícia Civil, a prisão foi realizada por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte (CIAT Norte), em ação integrada com a Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip), da Secretaria da Justiça (Sejus). O mandado de prisão foi expedido na última sexta-feira (17).

A Polícia Civil recebeu informações preliminares de um possível paradeiro de Rômulo, a equipe policial seguiu até o balneário de Guriri.

“O alvo não foi encontrado no primeiro endereço checado pela equipe, todavia, novas diligências foram empreendidas e o detido foi localizado, próximo a sua residência e a um parque. A ele foi dado ciência da ordem Judicial. Também foi solicitada a presença da Polícia Militar para fazer a condução até o plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, para serem adotadas as medidas cabíveis”, disse o delegado Alysson Pereira Pequeno, titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.

Homicídio

Além do envolvimento no sequestro de Carmem Maria, o ex-PM também foi condenado pelo homicídio do empresário Carlos Antônio Comério, marido de Carmem Maria, morto a tiros quando ia pagar o resgate da esposa. O julgamento começou no dia 1º de março e terminou na madrugada do dia seguinte, no Fórum de Conceição da Barra. O júri popular decidiu que Calegari deve cumprir uma pena de 19 anos e seis meses de prisão. Na decisão consta que o ex-PM poderia recorrer da condenação em liberdade.

Em nota, quanto a condenação do sequestro, a defesa de Calegari informou que vai aguardar a expedição da guia de execução para verificar a possibilidade de detração e progressão de regime. Em relação ao homicídio, disse que vai recorrer e que houve um julgamento injusto.

Nota da defesa de Rômulo Augusto Calegari Em relação a prisão do Calegari no crime de sequestro houve o esgotamento dos recursos, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No entanto, a defesa vai aguardar a expedição da guia de execução para verificação de possível detração e progressão de regime.

Em relação ao processo de homicídio, a defesa reitera que respeita a decisão do conselho de sentença, mas vai recorrer, pois a decisão foi contrária a prova dos autos, tendo ocorrido um julgamento injusto.



Relembre o caso

Em abril de 2006, Carmem Maria Comério, de 39 anos, esposa do empresário, Carlos Antônio Comério, 41 anos, estava saindo de um salão de beleza, em Conceição da Barra, quando foi sequestrada dentro de seu veículo.

Três dias após o sequestro, o empresário saiu para pagar pelo resgate da mulher, quando foi morto dentro do carro que dirigia com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A esposa foi dada como morta no processo, mas até hoje não teve o corpo encontrado. O ex-policial também foi condenado pelo sequestro de Maria, porém obteve o direito da liberdade depois de entrar com um recurso na Justiça.