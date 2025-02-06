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Em Alto Lage

Cesan detecta desvio de 14 milhões de litros de água tratada em transportadora de Cariacica

A companhia, juntamente com a polícia, estiveram no local e constataram a fraude, que ocasionou um prejuízo de quase R$ 200 mil

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 15:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2025 às 15:29
Uma transportadora localizada em Alto Lage, em Cariacica, é suspeita de desviar água tratada da rede de distribuição da Companhia Espírito-santense de Saneamento. Segundo a Cesan, a empresa, identificada como MWM Transporte, ainda desperdiçou cerca de 14,4 milhões de litros de água tratada, o que gerou um prejuízo financeiro de R$ 185 mil. 
A fraude acontecia quando a MWM "puxava" a água de uma tubulação da Cesan, por meio de um ramal que tem no local. O crime foi descoberto após uma denúncia anônima que levou a Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), e a Cesan, a irem ao local, nessa quinta-feira (6). O espaço onde o desvio aconteceu funciona como centro administrativo e estacionamento há cinco anos da transportadora.
De acordo com a Cesan, inicialmente, o representante do negócio de transportes, afirmou que a água usada era de um poço. Porém, o teste de reagente feito por técnicos da Companhia detectaram a presença de cloro na água. 
A Cesan informou que o resultado confirmou que se tratava de água tratada desviada da rede de distribuição. Isso porque o produto químico detectado é utilizado para limpar o líquido a ser distribuído à população. Já em reservas subterrâneas, que é de onde o funcionário da empresa informou ser a origem a água (poço), não existe a presença de cloro, por ser uma exploração natural.
Segundo a Companhia, o proprietário não estava no local no momento da fiscalização e, por isso, não houve flagrante. Não foi informado pela empresa de tratamento de água como era feito o desvio da rede. 
Técnico da Cesan identificaram água tratada sendo desviada e transportadora é suspeita
Técnico da Cesan identificaram água tratada sendo desviada por uma transportadora de Cariacica Crédito: Divulgação | Cesan
A abastecedora de água para imóveis em vários municípios pelo Estado frisou sobre o impacto desse tipo de fraude. "A Cesan reforça a importância da regularização das ligações de água. O desvio de água gera prejuízos financeiros para a Companhia, compromete o abastecimento regular dos clientes e pode representar riscos à qualidade da água distribuída. A Polícia Civil dará prosseguimento às investigações para responsabilizar os envolvidos na irregularidade", frisou.
Caso a população saiba de outras irregularidades, pode denunciar pelo telefone 115 ou pelo site oficial da Companhia. A reportagem tenta localizar a defesa da MWM Transporte. O espaço segue aberto. 

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