Cesan detecta desvio de 14 milhões de litros de água tratada em transportadora de Cariacica

Uma transportadora localizada em Alto Lage, em Cariacica , é suspeita de desviar água tratada da rede de distribuição da Companhia Espírito-santense de Saneamento . Segundo a Cesan, a empresa, identificada como MWM Transporte, ainda desperdiçou cerca de 14,4 milhões de litros de água tratada, o que gerou um prejuízo financeiro de R$ 185 mil.

A fraude acontecia quando a MWM "puxava" a água de uma tubulação da Cesan, por meio de um ramal que tem no local. O crime foi descoberto após uma denúncia anônima que levou a Polícia Civil , por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), e a Cesan, a irem ao local, nessa quinta-feira (6). O espaço onde o desvio aconteceu funciona como centro administrativo e estacionamento há cinco anos da transportadora.

De acordo com a Cesan, inicialmente, o representante do negócio de transportes, afirmou que a água usada era de um poço. Porém, o teste de reagente feito por técnicos da Companhia detectaram a presença de cloro na água.

A Cesan informou que o resultado confirmou que se tratava de água tratada desviada da rede de distribuição. Isso porque o produto químico detectado é utilizado para limpar o líquido a ser distribuído à população. Já em reservas subterrâneas, que é de onde o funcionário da empresa informou ser a origem a água (poço), não existe a presença de cloro, por ser uma exploração natural.

Segundo a Companhia, o proprietário não estava no local no momento da fiscalização e, por isso, não houve flagrante. Não foi informado pela empresa de tratamento de água como era feito o desvio da rede.

Técnico da Cesan identificaram água tratada sendo desviada por uma transportadora de Cariacica Crédito: Divulgação | Cesan

A abastecedora de água para imóveis em vários municípios pelo Estado frisou sobre o impacto desse tipo de fraude. "A Cesan reforça a importância da regularização das ligações de água. O desvio de água gera prejuízos financeiros para a Companhia, compromete o abastecimento regular dos clientes e pode representar riscos à qualidade da água distribuída. A Polícia Civil dará prosseguimento às investigações para responsabilizar os envolvidos na irregularidade", frisou.