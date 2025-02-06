Técnico de enfermagem é espancado e assassinado em praia de Piúma

Técnico de enfermagem é agredido e morto em Piúma Crédito: Redes sociais

Um técnico em enfermagem de 33 anos foi morto na areia da praia central de Piúma , no litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (6). Segundo informações da Polícia Militar, a vítima é Jonathan Rosa de Oliveira. Ele trabalhava no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no município. Outras duas pessoas que estavam com a vítima no local também foram agredidas.

Segundo o registro da PM, o corpo foi encontrado próximo a um quiosque e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas confirmou a morte. Jonathan Rosa de Oliveira foi agredido com chutes e soco na região da cabeça.

A PM informou que, conforme relatos aos policiais, o técnico em enfermagem estava com outras cinco pessoas, bebendo no quiosque desde a tarde de quarta-feira (5). Durante a madrugada, um grupo de oito pessoas se aproximou e, segundo um das vítimas, os agrediu sem motivo aparente.

Jovem morto era técnico de enfermagem em Piúma, no Litoral Sul do Estado Crédito: Acervo pessoal

As outras duas pessoas agredidas pelo grupo conseguiram correr e pedir socorro. Eles foram hospitalizados em uma unidade do município. As vítimas foram orientadas a procurar a delegacia de Polícia Civil de Piúma para esclarecer os fatos.

O corpo de Jonathan foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

De acordo com a Polícia Militar, as investigações apontam que o caso pode ter relação com disputa de território de tráfico de drogas na região. Três pessoas são suspeitas de terem participação no crime. Ainda, segundo familiares, Jonathan teria discutido com um homem ligado ao tráfico de drogas na última semana.

A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia de Piúma. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Família lamenta a perda

Jonathan era um jovem brincalçhão e gostava de ajudar as pessoas, segundo a família Crédito: Acervo pessoal

A família lamenta a perda de Jonathan e conta que ele era bem-humorado e gostava de ajudar as pessoas. O velório do jovem aconteceu na tarde desta quinta-feira (6), em Cachoeiro de Itapemirim.