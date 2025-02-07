Enfermeira é agredida por acompanhante de paciente em hospital de Vitória

Uma enfermeira foi agredida pela acompanhante de um paciente no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), no bairro Forte São João, em Vitória , na madrugada desta sexta-feira (7). A moça, segundo a profissional, estava questionando sobre um médico não estar disponível, momento em que partiu para cima da trabalhadora da unidade.

Em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a enfermeira disse que estava na sala dela, quando, por volta de 4h30 da madrugada, a acompanhante começou a bater na porta. "Abri para ver o que estava acontecendo, ela queria saber do médico, pois ela havia sido informada de que o médico estava dormindo. Informei para ela que o setor que ela buscava era em outra portaria. Ela não aceitou, veio até mim, me xingou, bateu no meu rosto", revelou. Ela pediu para não ser identificada.

A enfermeira contou que os seguranças contiveram a agressora e que a Polícia Militar foi chamada. Em nota, a corporação informou que a mulher foi conduzida pela equipe à 1ª Delegacia Regional, onde foi confeccionado o Termo Circunstanciado de Ocorrência. "Ela foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo quando solicitado".

As duas foram até o Instituto Médico Legal (IML) e passaram por exame de corpo de delito. "Disseram que eu preciso fazer o corpo de delito e vamos ser chamadas em juízo para talvez acontecer alguma coisa. A sensação é de impunidade, porque não é que eu deseje nada de mal para ninguém, mas ela fez o que fez e está saindo por aqui (do IML) como eu. Tive crise de ansiedade, desencadeou várias outras coisas, medo de trabalhar", relatou a enfermeira.

"A gente estuda cinco anos e parece que não significa nada. É uma sensação de impotência" X. - Enfermeira agredida

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse que "uma enfermeira foi agredida pela acompanhante de um paciente. Um segurança da instituição estava presente no momento e conteve a agressora. A Polícia Militar foi acionada, esteve no local e levou os envolvidos para prestar depoimento. A enfermeira formalizou o boletim de ocorrência, recebeu todo suporte e acolhimento por parte da instituição e segue sendo acompanhada".

Questionada se a acompanhante havia sido autuada, a Polícia Civil informou que "não atuou na referida ocorrência. O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado pela PMES. Embora a conduzida tenha sido levada até a estrutura física da Delegacia, o atendimento foi realizado integralmente pela PMES".

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) enviou um posicionamento sobre o caso.