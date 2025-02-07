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Jesus de Nazareth

Suspeito fratura os pés ao pular para fugir da polícia em Vitória

O homem, que não teve a identidade divulgada, está sob escolta no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 19:36

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

07 fev 2025 às 19:36
Um homem fraturou os dois pés após pular de uma janela para fugir da Polícia Militar em Jesus de Nazareth,  em Vitória, nesta sexta-feira (7). Devido aos ferimentos, o suspeito se encontra detido sob escolta no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital.
Segundo o aspirante Rodrigo da Polícia Militar, duas equipes patrulhavam a região quando viram uma pessoa vigiando uma casa. O homem portava uma pistola e, segundo a corporação, quando abordado disparou contra os agentes.
“Foi necessário o revide para cessar a injusta agressão e ele fugiu pulando o muro. O que pulou pela janela foi pego ainda com sacola de entorpecentes”, frisou o aspirante.
Entre as drogas encontradas estavam: 132 tiras de maconha; 158 buchas da mesma droga, 59 gramas do entorpecente; dois tabletes de maconha pesando o total de 1,120 quilo; 402 pinos de cocaína; 140 gramas da droga; duas balanças de precisão; três rádios comunicadores; seis baterias sobressalentes; seis bases carregadoras; um aparelho celular; três frascos de ácido bórico e 35 munições de 9mm.
Tensão em Jesus de Nazareth, em Vitória.
Tensão em Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Reprodução | Rede Social

Atirou contra a PM

Em outro momento, durante o mesmo patrulhamento, um trio foi visto pelos PM’s. Entre eles um estava com arma. Ao receberam pedido de parada, os três fugiram.
“Um deles, armado, que empreendeu fuga, se deparou com a outra equipe. Eles mandaram parar e não acataram e eles começaram a atirar e revidaram a injusta agressão”, informou o aspirante.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. "Somente após a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante", informou.

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