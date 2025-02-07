Acusado de concretar 'melhor amigo' é condenado a mais de 16 anos de prisão no ES

O réu, Reginaldo Ludgero da Silva, de azul à esquerda, e a vítima à direita, Crédito: Montagem A Gazeta

O réu foi responsabilizado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A sessão de julgamento do Tribunal do Júri começou às 9h e durou até o meio da tarde. O juiz não autorizou o réu a recorrer em liberdade, e por isso, ele seguirá preso. A defesa disse que o Reginaldo confessou o crime e avalia se vai recorrer da sentença.

Fórum de São Gabriel da Palha, onde ocorreu o julgamento nesta sexta-feira (7) Crédito: Heriklis Douglas

Adair desapareceu em 2016, e o corpo dele foi encontrado concretado na própria residência em janeiro de 2020. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o réu e a vítima eram “melhores amigos”. Conforme a Promotoria de Justiça de São Gabriel da Palha, o acusado queria morar na casa da vítima “de qualquer jeito” e, para isso, cometeu o crime: matou Adair, ocultou o corpo e o concretou na parede da residência.

Local onde ossada foi encontrada, em janeiro de 2020 Crédito: Reprodução/ Polícia Civil

Segundo o MPES, o acusado chegou a apresentar um documento alegando ter comprado a casa da vítima.

"O Ministério Público entende que esse documento não é real, pois, após a quebra do sigilo bancário da própria vítima, não foi identificado nenhum depósito no valor correspondente ao que consta no documento da suposta venda da casa" Carlos Eduardo Rocha Barbosa - Promotor de Justiça de São Gabriel da Palha

Carlos Eduardo Rocha Barbosa, promotor de Justiça Crédito: Heriklis Douglas

O caso só foi descoberto após denúncias anônimas que surgiram no final de 2019 e revelaram o crime brutal.

A cronologia do crime

16 de janeiro de 2020 - A Polícia Civil encontra uma ossada concretada na parede de uma casa em São Gabriel da Palha;





- A Polícia Civil encontra uma ossada concretada na parede de uma casa em São Gabriel da Palha; A polícia já informa no mesmo dia que os ossos poderiam ser de Adair José da Silva, de 44 anos, que estava desaparecido desde 2016 e era morador da residência;





A polícia comunicou na época que o principal suspeito do crime, Reginaldo Ludgero da Silva, comprou a casa da vítima em novembro de 2016. Dias depois, a família registrou o desaparecimento de Adair. Na ocasião a polícia informou que investigou o desaparecimento e chegou até o suspeito, que apresentou um recibo da negociação do imóvel e disse que a vítima contou para ele que iria para outro Estado;





O suspeito, Reginaldo Ludgero da Silva, é preso no mesmo dia em que a ossada foi encontrada;





Segundo a Polícia Civil, o caso teve uma reviravolta no final de 2019, quando denúncias anônimas informaram que o corpo do homem estava concretado na casa e o suspeito continuava morando no local. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram e não foi constatada nenhuma movimentação bancária ou telefônica de Adair desde o seu desaparecimento;





Diante disso, a Polícia Civil conseguiu uma autorização judicial para realizar buscas no imóvel, o suspeito acompanhou os trabalhos e negou que tinha um corpo na parede da casa. As escavações começaram pela cozinha, por outros cômodos e chegaram até a área de serviço onde os ossos foram encontrados no dia 16 de janeiro de 2020. O caso chocou a cidade de São Gabriel da Palha;





09 de abril de 2020 - A Polícia Civil comunica que os exames realizados pela perícia da Polícia Científica (PCIES) confirmaram que a ossada encontrada concretada na residência, era de Adair José da Silva, de 44 anos, que estava desaparecido desde novembro de 2016.

O outro lado

O advogado Hércules do Nascimento Capelli, que fez a defesa do condenado, disse que o cliente confessou o crime "com todos os detalhes".

Hércules do Nascimento Capelli, advogado do réu Crédito: Heriklis Douglas

"A defesa já sabia que haveria a confissão, e nosso objetivo era garantir a correta aplicação da lei, especialmente na dosimetria da pena" Hércules do Nascimento Capelli - Advogado do réu

“A pena foi fixada em 16 anos e 10 meses, enquanto, de acordo com a acusação, poderia chegar a 33 anos. Reginaldo já cumpriu 5 anos dessa pena. Esse período será contado na detração, o que torna provável que, em dois anos ou menos, ele tenha progressão do regime fechado para o semiaberto”, explicou.