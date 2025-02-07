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Cartão-postal

Apagada, 'Torre Eiffell capixaba' vai ganhar nova iluminação em Vitória

Houve um tempo em que, ao ver a cidade de cima ou até mesmo passar pela região, era possível notar as duas grandes torres sempre iluminadas; prefeitura promete retomar iluminação das estruturas

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 11:28

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

07 fev 2025 às 11:28
Instaladas em um dos pontos mais altos da cidade, as torres de transmissão de energia, localizadas em Jesus de Nazareth, Vitória, estão apagadas. Houve um tempo em que ver a cidade de cima ou até mesmo passar pela região significava notar a presença de duas torres, sempre iluminadas. Não por acaso, as estruturas metálicas viraram marca registrada do bairro. Há quem as classifique como "Torre Eiffell capixaba", em referência ao monumento de Paris. Há pelo menos dois anos, porém, segundo a associação de moradores, elas estão sem iluminação e não são vistas à noite. 
Quem mora em Jesus de Nazareth vê a cidade "de camarote", com uma visão privilegiada. De um lado, a Terceira Ponte e o Convento da Penha. Do outro, toda a extensão da Leitão da Silva e parte importante da cidade. Mas por que a nossa "Torre Eiffell" está apagada? A Gazeta foi atrás de resposta para esse problema e descobriu que as duas torres voltarão a ficar iluminadas, e tem prazo para isso acontecer. 
A explicação para o apagão das torres não tem qualquer relação com a transmissão de energia. Apesar da falta de iluminação, não há relato de falta de energia ou problemas relacionadas ao funcionamento da estrutura metálica. A reclamação é mesmo quanto à estética das torres.

Torres de Jesus de Nazareth, em Vitória, em anos anteriores

Nos preparativos para a Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul, as torres foram iluminadas com as cores verde e amarela. A ideia surgiu ainda antes da Copa. As torres foram iluminadas pela primeira vez no final de 2009 para ornamentação de Natal. Na época, a prefeitura considerou que a cidade ficou mais bonita, por isso a iluminação foi mantida.

Associação de Moradores pede volta da iluminação

A volta da iluminação das torres de transmissão é uma demanda dos moradores do bairro Jesus de Nazareth. Segundo o presidente da Associação de Moradores do bairro, Izael Morais, as estruturas estão apagadas há aproximadamente três anos. Izael afirma ter feito contato com a prefeitura a respeito do assunto.
"Eu fui atrás porque aquilo ali é um cartão-postal da Grande Vitória. As pessoas passavam e viam as torres. A comunidade se incomodou com isso, sente falta, já tem uns três anos que as torres estão apagadas. Ficou feio"
Izael Morais - Presidente da Associação de Moradores de Jesus de Nazareth
Ainda segundo o representante do bairro, a administração municipal teria informado que as torres voltariam a ser iluminadas ainda durante o ano de 2025.

O que diz a EDP

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a EDP, concessionária de energia elétrica, informou que se trata de iluminação pública, tema que é de responsabilidade da prefeitura.

O que diz a Prefeitura de Vitória

A reportagem procurou a Prefeitura de Vitória para saber por qual motivo as torres estão apagadas e se há algum prazo para a retomada da iluminação nas estruturas metálicas. Em uma nota enviada na quarta-feira (5), a Prefeitura de Vitória informou que uma licitação foi aberta e está na fase de homologação para contratação de uma empresa que será responsável pela iluminação de monumentos da cidade.
A nota enviada inicialmente informa que as torres de Jesus de Nazareth estão entre os monumentos que serão iluminados. No caso das estruturas metálicas, o prazo para a retomada da iluminação é o 1º semestre de 2025. A administração informou que as torres estariam apagadas desde 2017 - a informação, no entanto, não procede, considerando imagens feitas pela TV Gazeta em 2021, quando as torres estavam acesas, e pela própria Associação de Moradores.
Torres ficam no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória
Torres ficam no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória Crédito: Reprodução | Geoweb Vitória
Após o primeiro retorno, A Gazeta fez novas perguntas, como a lista dos monumentos que seriam iluminados, o valor que seria investido com a iluminação e como foram as tratativas para contratação da empresa.
Em um segundo momento, a prefeitura explicou que a licitação foi aberta em novembro de 2024 e enviou um link com informações sobre os procedimentos adotados em relação à contratação. Documentos analisados pela reportagem indicam que a empresa Ilumiterra Construções e Montagens LTDA está sendo contratada para a instalação de "iluminação cênica de monumentos" de Vitória. O valor do contrato é de R$ 1,5 milhão, com um prazo de 425 dias para o serviço. Não há informações, porém, sobre os monumentos que serão iluminados.
A Prefeitura de Vitória justificou em um dos documentos que a contratação é relevante para destacar, através da iluminação, os principais monumentos e pontos turísticos, o que fomentaria o turismo e as atividades econômicas do município.

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